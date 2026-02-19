jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 11:34
Economía.

Monotributo: hasta cuándo ARCA permite pagar la cuota de febrero 2026

ARCA informó la fecha de pago de este mes, clave para que los trabajadores independientes eviten intereses por retrasos. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hasta cuándo se puede pagar la cuota del monotributo de ARCA tras la recategorización en febrero 2026.

El primer vencimiento para los monotributistas tras la recategorización de febrero de 2026 será el 20 de febrero, con cuotas recalculadas según la inflación y nuevos límites de facturación anual establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El reajuste afecta a la totalidad del régimen simplificado, modificando tanto los ingresos máximos autorizados como los importes mensuales a pagar.

Hasta cuándo se puede pagar la cuota del monotributo de ARCA.

Las nuevas tablas de valores entraron en vigor durante los primeros días de febrero, ajustadas según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las cuotas mensuales incluyen el impuesto integrado, los aportes jubilatorios al SIPA y la obra social, y permanecerán vigentes hasta julio de 2026.

Bajo este esquema actualizado, la categoría A incrementó su límite de ingresos anuales a $10.277.988,13, mientras que la categoría K, la más elevada, alcanzó los $108.357.084,05 por año. Entre estos extremos, todas las demás categorías registraron ajustes proporcionales en función de la inflación acumulada durante el último semestre.

En la página de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ya se informó cuándo vence el pago de este mes.

Desde la entidad de recaudación, señalaron que aquellos contribuyentes que hayan experimentado variaciones en sus ingresos, contratos de alquiler, tamaño del local o consumo energético deberán acceder con su clave fiscal para actualizar sus datos. En caso de no hacerlo, se asumirá que no se produjeron cambios y se conservará la categoría actual.

El impacto más inmediato se verá en el primer pago posterior a la recategorización.

Cuánto tiempo tenés para pagar la cuota del monotributo de ARCA en febrero 2026

El efecto más inmediato se reflejará en el primer vencimiento tras la recategorización, que deberá ser abonado hasta el 20 de febrero con los montos mensuales ajustados según la nueva categoría asignada.

Según la nueva escala, la cuota mensual total para la categoría A alcanza $42.386,74, mientras que la B se ubica en $48.250,78 y la C llega a $56.501,85 para actividades de locación y prestación de servicios. En las categorías intermedias, los valores superan los $100.000 desde la E, alcanzando hasta $197.108,23 en la G.

En los niveles superiores, la categoría H deberá pagar una cuota mensual de $447.346,93, la I asciende a $824.802,26 y la J llega a $999.007,65. Para la categoría K de locaciones y servicios, el importe total a abonar será de $1.381.687,90.

En los tramos más altos, la categoría H tendrá una cuota mensual de $447.346,93, la I de $824.802,26 y la J de $999.007,65.

Para quienes están inscriptos en actividades de venta de bienes muebles, los valores son más bajos: la categoría A implica un pago de $42.386,74, mientras que la K alcanza los $600.879,51, según el cuadro oficial publicado por el organismo recaudador.

Finalmente, los importes actualizados afectarán a aproximadamente 3,5 millones de monotributistas y se aplicarán a los pagos mensuales desde febrero hasta julio de 2026, salvo que surjan modificaciones en la situación fiscal que impliquen una recategorización adicional.

