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4 de junio de 2026 - 16:04
País.

Ricardo Echegaray fue expulsado de ARCA tras su condena a prisión

ARCA exoneró a Ricardo Echegaray tras quedar firme la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Ricardo Echegaray fue expulsado de ARCA 

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ARCA resolvió hacer efectiva la orden judicial de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública y, como consecuencia, dispuso la exoneración de Echegaray, quien estuvo al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La decisión fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, organismo encargado de investigar hechos de corrupción y controlar la integridad dentro del Estado.

Ricardo Echegaray fue expulsado de ARCA
Ricardo Echegaray fue expulsado de ARCA

Ricardo Echegaray fue expulsado de ARCA

La causa Oil Combustibles

Echegaray fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 como autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Por esa causa recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La investigación estuvo vinculada a Oil Combustibles, empresa del Grupo Indalo, controlada por Cristóbal López y Fabián De Sousa.

El expediente analizó el mecanismo por el cual la compañía dejó de transferir al Estado el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles que cobraba a los consumidores.

Por qué lo exoneraron a Ricardo Echegaray

Según los fundamentos administrativos, la situación de Echegaray quedó alcanzada por una causal prevista en el Régimen Disciplinario Unificado de ARCA.

ARCA confirmó cuándo hay que hacer la recategorización del Monotributo en 2026.
Ricardo Echegaray fue expulsado de ARCA tras su condena a prisi&oacute;n

Ricardo Echegaray fue expulsado de ARCA tras su condena a prisión

Esa normativa establece que corresponde aplicar la sanción de exoneración cuando exista una pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para ejercer la función pública.

El organismo entendió que la inhabilitación perpetua impuesta por la Justicia ya tiene fuerza ejecutoria y que no existen recursos judiciales pendientes con efecto suspensivo que impidan aplicarla.

El recorrido judicial

Tras la sentencia condenatoria, la defensa de Echegaray presentó distintos recursos para intentar revertir el fallo. Sin embargo, el 12 de mayo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa del exfuncionario. Ese punto fue clave para avanzar con la consecuencia administrativa de la condena.

Una salida definitiva de la administración pública

La exoneración es la máxima sanción prevista dentro del régimen disciplinario aplicable al personal del organismo recaudador. En la práctica, supone la desvinculación definitiva de Echegaray y la ejecución administrativa de la inhabilitación que pesa sobre él para desempeñar funciones públicas.

Echegaray fue una de las figuras centrales del área tributaria durante los gobiernos kirchneristas. Además de conducir la AFIP entre 2009 y 2015, también estuvo al frente de la Dirección General de Aduanas y de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.

Con esta decisión, ARCA dejó formalmente asentado que considera plenamente ejecutable la inhabilitación perpetua impuesta por la Justicia y que corresponde su exoneración de la administración pública nacional.

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