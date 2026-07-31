Desde este sábado cambia la distribución del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Desde este sábado 1° de agosto comenzará a regir una nueva distribución de las líneas del transporte urbano de pasajeros. La prestación quedará a cargo de las empresas El Urbano y Santa Ana, que asumirán distintos recorridos dentro de la ciudad.
Entre las novedades se encuentra la incorporación de la línea 13, que conectará las 150 Hectáreas de Alto Comedero con el Hospital de Niños.
Líneas que operará la empresa El Urbano
Transporte urbano en San Salvador de Jujuy.
La empresa El Urbano tendrá a su cargo las siguientes líneas:
- Línea 1: Hospital Snopek – Hospital de Niños.
- Línea 7: barrio 8 de Marzo (Alto Comedero) – Hospital de Niños.
- Línea 9: sector Carlos Undiano – Base Marambio (Alto Comedero) – Hospital de Niños.
- Línea 31: sector Teniente Farías – Base Marambio (Alto Comedero) – Hospital de Niños.
- Línea 13 (Nueva): conecta las 150 Hectáreas con el Hospital de Niños, incorporando este nuevo sector de Alto Comedero al servicio urbano.
- Línea 14: Alto Comedero (ADEP) – Hospital de Niños.
- Línea 22: Interbarrial 14 Hectáreas, que vincula distintos sectores de Alto Comedero.
- Línea 23: barrio El Chingo – Hospital de Niños.
- Líneas 42: barrio La Viña y barrio Higuerillas/Altos del Zapla – Ex Terminal de Ómnibus.
- Línea 43: barrio Suipacha – Ex Terminal de Ómnibus.
- Línea 47: barrio Campo Verde – Ex Terminal de Ómnibus.
- Línea 48: recorrido interbarrial de Alto Comedero hasta la Terminal General Arias.
Líneas que operará la empresa Santa Ana
Transporte urbano en San Salvador de Jujuy.
Por su parte, la empresa Santa Ana prestará servicio en las siguientes líneas:
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