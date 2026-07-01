Habilitaron el Paso de Jama pero restringen el transporte de carga por vientos

Paso de Jama Paso de jama cerrado: Viento moderado a fuerte en zona de las regiones de Antofagasta y Atacama

El Paso de Jama se encuentra habilitado este miércoles 1 de julio salvo para vehículos de carga, en el horario de 8 a 20. De esta manera, el cruce que conecta Jujuy con Chile funciona con normalidad, pese a que durante la jornada del martes se había advertido sobre un posible cierre preventivo por las condiciones meteorológicas.

Según la última actualización oficial, en la zona se registraba cielo despejado, una temperatura de 12,5 grados, viento del noroeste a 25 kilómetros por hora y una visibilidad de 30 kilómetros. Por el momento, no se informaron restricciones para vehículos particulares, colectivos ni transporte de carga.

Viento moderado a fuerte en zona de las regiones de Antofagasta y Atacama Paso de jama cerrado: Viento moderado a fuerte en zona de las regiones de Antofagasta y Atacama

Alerta meteorológica en la zona del Paso de Jama Sin embargo, continúa vigente el alerta amarilla por vientos fuertes para sectores de la Puna y el oeste de Jujuy. En las zonas de alta cordillera se esperan vientos del oeste de entre 60 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora durante la tarde.

Ante este escenario, se recomienda conducir con precaución, reducir la velocidad y verificar el estado del paso antes de iniciar el viaje, ya que las condiciones pueden modificarse en pocas horas. Para el jueves por la tarde también se pronostica tiempo ventoso, con velocidades de entre 60 y 69 kilómetros por hora y visibilidad regular.

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