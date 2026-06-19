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19 de junio de 2026 - 10:31
Jujuy.

El Paso de Jama sigue inhabilitado para todo tipo de vehículos

El corredor internacional, Paso de Jama, continúa cerrado este viernes por nieve congelada entre los kilómetros 55 y 90.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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De acuerdo con el reporte de transitabilidad, el principal inconveniente se registra entre los kilómetros 55 y 90, donde hay acumulación de nieve congelada sobre la calzada.

Personal de Vialidad se encuentra trabajando en el despeje del camino. Sin embargo, Migraciones informó que el complejo fronterizo todavía no puede habilitarse porque las condiciones de seguridad no son óptimas.

El Paso de Jama sigue inhabilitado para todo tipo de vehículos

La medida alcanza a automóviles particulares, colectivos, transporte de pasajeros y camiones de carga. Por ese motivo, se recomienda no iniciar el viaje hacia la frontera mientras se mantenga vigente el cierre.

Durante la mañana, el cielo se encontraba despejado y había viento leve, pero la temperatura descendía hasta los 7 grados bajo cero, una condición que favorece la permanencia del hielo y la nieve sobre la ruta.

Esperan una nueva evaluación

La reapertura dependerá del avance de los trabajos y de una nueva evaluación del estado de la calzada. El corredor volverá a habilitarse únicamente cuando las autoridades argentinas y chilenas confirmen que existen condiciones seguras para circular.

El Paso de Jama es una conexión estratégica entre la provincia de Jujuy y el norte de Chile. Está ubicado a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar y conecta la Ruta Nacional 52, del lado argentino, con la Ruta 27-CH.

Se recomienda a transportistas y viajeros mantenerse atentos a los reportes oficiales antes de dirigirse hacia la zona.

Lo más importante

  • El Paso de Jama está cerrado este viernes 19 de junio.
  • La restricción alcanza a todo tipo de vehículos.
  • Hay nieve congelada entre los kilómetros 55 y 90.
  • Vialidad trabaja en el despeje de la ruta.
  • La temperatura registrada fue de 7 grados bajo cero.
  • La reapertura dependerá de una nueva evaluación de seguridad.

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