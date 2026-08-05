El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre , en lo que será la primera visita de un Sumo Pontífice al país en 39 años . El anuncio fue realizado este martes por la Nunciatura Apostólica , que confirmó el viaje apostólico del Santo Padre por Sudamérica.

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Según el comunicado oficial, León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su estadía en el país, como parte de una gira que también comprenderá Uruguay , del 6 al 8 de noviembre, y Perú , del 11 al 17 del mismo mes.

La Nunciatura Apostólica informó: "El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países."

Además, precisó que el Pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida en Uruguay; Buenos Aires, Córdoba y Luján en Argentina; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa en Perú.

El Vaticano indicó que el programa detallado del viaje será difundido próximamente.

El Papa León XIV alentó a los jóvenes a usar con prudencia las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) porque "pueden sumergirnos en un mundo irreal".

El primer Papa en visitar el país desde 1987

Con este viaje finalizará una espera de casi cuatro décadas. La última visita de un Papa a la Argentina ocurrió en abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país.

Entre aquella visita y la llegada de León XIV transcurrió el pontificado completo de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia, quien durante su papado nunca regresó al país.

Cómo se prepara la visita

Tras la confirmación oficial, el Gobierno nacional comenzará con la organización del operativo que demandará la visita papal.

De acuerdo con la información difundida, se conformará un comité integrado por distintas áreas del Estado para coordinar aspectos de seguridad, logística, protocolo, transporte, salud y ceremonial, además del trabajo conjunto con la Iglesia Católica y las autoridades provinciales y municipales.

Aunque el cronograma definitivo todavía no fue publicado, se prevé la realización de misas multitudinarias en distintos puntos del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, donde se espera una importante convocatoria de fieles.