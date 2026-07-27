El papa León XIV pidió prudencia con la inteligencia artificial: "puede sumergirnos en un mundo irreal"

El Papa León XIV alentó a los jóvenes a usar con prudencia las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) porque "pueden sumergirnos en un mundo irreal".

El Papa León XIV pidió a los jóvenes utilizar con prudencia las redes sociales y la inteligencia artificial , al advertir que estas herramientas pueden crear una realidad distorsionada y alejar a las personas de lo verdaderamente importante.

El mensaje fue enviado en formato de video a los participantes del Festival Halleluya 2026 , un encuentro juvenil de evangelización que se realizó en Fortaleza, Brasil . Allí, el Pontífice alentó a las nuevas generaciones a no dejarse llevar únicamente por la apariencia, la inmediatez o el impacto de las plataformas digitales.

León XIV fue claro al referirse al uso de las nuevas tecnologías. En su mensaje, recomendó usar las redes sociales y la inteligencia artificial de manera “moderada y disciplinada”, porque pueden generar una percepción falsa de la realidad.

Según advirtió el Pontífice, estas herramientas “pueden sumergirnos en un mundo irreal”, donde lo efímero, la apariencia y el engaño terminan ocupando el lugar de los valores verdaderos y de aquello que realmente importa.

La reflexión apunta especialmente al impacto que tienen estas plataformas en los jóvenes. No se trata solo del tiempo de uso, sino también del contenido que consumen, de la forma en que construyen vínculos y de la manera en que distinguen entre lo real, lo superficial y lo manipulado.

“Pueden sumergirnos en un mundo irreal” “Pueden sumergirnos en un mundo irreal”

San Carlo Acutis como ejemplo de uso positivo de la tecnología

En su mensaje, el Papa propuso como modelo a San Carlo Acutis, reconocido por haber utilizado herramientas digitales para evangelizar. Para León XIV, su ejemplo muestra que la tecnología puede tener un sentido positivo cuando se la pone al servicio de una misión y no cuando se transforma en un fin en sí misma.

“Él muestra cómo mantener a Cristo siempre en el centro, incluso en el uso de la tecnología” “Él muestra cómo mantener a Cristo siempre en el centro, incluso en el uso de la tecnología”

Ese punto resulta clave para entender el mensaje completo: la Iglesia no plantea una condena de la tecnología, sino una invitación a usarla con criterio. En esa mirada, la inteligencia artificial y las redes sociales pueden ser herramientas útiles, siempre que no reemplacen la conciencia, los vínculos humanos y los valores esenciales.

Una preocupación que crece con el avance de la inteligencia artificial

El llamado de León XIV se da en un momento en el que la inteligencia artificial gana presencia en la educación, el trabajo, la comunicación y la vida familiar. Su avance ofrece oportunidades, pero también abre debates sobre el uso responsable, la desinformación, la dependencia tecnológica y la pérdida de contacto con la realidad.

En mayo, el Papa publicó su primera encíclica, Magnifica humanitas, centrada en la inteligencia artificial. Allí planteó la necesidad de aplicar mayores restricciones éticas y recordó que estas tecnologías deben respetar la dignidad humana y la vida. También advirtió que la IA no puede ser considerada una herramienta moralmente neutra, ya que existen responsabilidades tanto de quienes la diseñan como de quienes la utilizan.

La nueva advertencia ante los jóvenes va en la misma línea: el problema no está únicamente en la existencia de la tecnología, sino en el lugar que ocupa en la vida de las personas y en los criterios con los que se la utiliza.

Un llamado a no perder el sentido de lo importante

Durante su mensaje, León XIV también destacó el entusiasmo de los jóvenes y su capacidad de transformar el mundo desde la fe. Por eso, los invitó a no perder el ardor misionero y a sostener una vida anclada en valores profundos.

El Papa señaló que los jóvenes católicos tienen un “vigor misionero indispensable” y los alentó a proclamar su fe con valentía. En ese contexto, su advertencia sobre la inteligencia artificial aparece como parte de una preocupación mayor: que la tecnología no reemplace la vida real, la espiritualidad, la verdad ni el encuentro con los demás.

El mensaje deja una idea central: la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, pero necesita límites, formación y responsabilidad. Para el Papa, el desafío de esta época no es solamente aprender a usar nuevas tecnologías, sino evitar que ellas terminen usando a las personas.

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