El papa León XIV pidió justicia y reparación para víctimas de abusos en la Iglesia

El papa León XIV aboga por la “justicia y reparación” de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.

Luego de su intervención en el Congreso de los Diputados , el papa León XIV volvió a hablar este lunes ante la Conferencia Episcopal , donde se dirigió nuevamente a los obispos . En ese contexto, hizo una referencia indirecta a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia en España .

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El pontífice habló de una “plaga” y reclamó que la Iglesia en España actúe guiada por “la verdad , justicia , la reparación y un compromiso ”, además de impulsar medidas orientadas a la “prevención” .

El papa León XIV durante su encuentro con los obispos en la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid este lunes durante su visita a España.

“ No faltan los que viven momentos de oscuridad y nos reclama que nos hagamos para ellos samaritanos . Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero ", aseguró.

"Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación", continuó.

El papa realizó estas declaraciones pocas horas antes de la reunión privada prevista para esta tarde con algunas víctimas de abusos cometidos por miembros del clero. Sin embargo, el encuentro ha generado malestar en parte de las víctimas, que no fueron incluidas en la convocatoria y quedarán fuera de la cita.

El papa León XIV en la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid este lunes durante su visita a España.

Las asociaciones de víctimas de abusos sexuales critican el encuentro

El papa León XIV se refirió este sábado a los casos de abusos dentro de la Iglesia en respuesta a preguntas de periodistas que lo acompañaban en el vuelo desde Roma hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En esa ocasión, se limitó a describir la situación como “una herida abierta”.

Hasta ese momento, esa había sido la única alusión al tema durante su visita. Sin embargo, pese a no estar prevista inicialmente en su agenda, este lunes a las 16:15 mantendrá un encuentro con un grupo de víctimas.

Sin embargo, las principales organizaciones y colectivos de personas supervivientes de abusos sexuales han expresado su inquietud por la escasa diversidad en la composición del encuentro.

Tras su discurso en el Congreso de los Diputados, el papa León XIV se ha dirigido este lunes a la Conferencia Episcopal en Madrid.

En un comunicado conjunto difundido este lunes, la Asociación Nacional Infancia Robada, Justice Initiative España, AVA Navarra, Lulacris, el Colectivo El Vedat y la Plataforma de Víctimas de La Salle señalaron que los espacios de diálogo previstos con el pontífice “no reflejan la pluralidad ni la representatividad” de las víctimas.

La queja de estos colectivos surge luego de que la Iglesia no incluyera a las asociaciones de víctimas en la convocatoria y optara por convocar únicamente a personas vinculadas al programa Repara. Se trata de una iniciativa lanzada en 2020 por el Arzobispado de Madrid que, según han cuestionado reiteradamente las organizaciones de supervivientes, fue diseñada sin su participación, no obliga a su aplicación en todas las diócesis y no asegura mecanismos efectivos de reparación.

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“Denunciamos la narrativa impulsada por la Iglesia española, que presenta iniciativas como el Plan PRIVA -creado en 2024 por la Iglesia y con un alcance limitado- o el Programa Repara como respuestas suficientes, cuando resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema. Consideramos que esta estrategia ha contribuido a silenciar a las asociaciones formadas por las propias víctimas y a imponer una versión parcial de la realidad", puntualizan.