El papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial

El papa León XIV publicó este lunes la encíclica Magnifica Humanitas (“Magnífica Humanidad”), un documento de 83 páginas en el que analiza el impacto de la inteligencia artificial en distintos ámbitos de la vida moderna y advierte sobre los riesgos que plantea para la democracia, el trabajo, la economía y los derechos humanos.

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En el texto, el pontífice sostiene que la inteligencia artificial está transformando de manera profunda la sociedad y plantea la necesidad de establecer límites éticos y políticos para evitar que el desarrollo tecnológico afecte la dignidad humana y el bien común.

Uno de los principales ejes del documento es el avance de la desinformación. León XIV señaló que la IA se convirtió en un “potente amplificador” de noticias falsas y contenidos manipulados gracias a su capacidad para alterar imágenes, videos y mensajes.

Según expresó, esta situación expone a las personas a perspectivas “sesgadas o engañosas” y debilita las democracias cuando la utilidad y la eficacia reemplazan a la verdad. En ese sentido, advirtió que “la indiferencia hacia la verdad conduce, lenta pero seguramente, a un descenso hacia el totalitarismo”.

Redes sociales y pensamiento crítico

El Papa también apuntó contra el poder de las grandes plataformas digitales y redes sociales. Consideró que quienes controlan estos espacios deben actuar guiados por “la búsqueda de la verdad” y el respeto por la dignidad humana.

Además, planteó que internet debería ser un ámbito que favorezca el pensamiento crítico y la libertad interior, y no un espacio dominado por la distracción permanente, la homogeneización de ideas o mecanismos de control social.

El impacto de la IA en el trabajo

En materia laboral, León XIV expresó preocupación por el avance de la automatización y defendió el rol irremplazable de las personas en el ámbito del trabajo.

El documento sostiene que la búsqueda de mayores ganancias no puede justificar despidos sistemáticos ni la eliminación masiva de empleos. “La persona humana es un fin, no un medio”, afirmó el pontífice, quien además pidió a los gobiernos generar políticas que promuevan el empleo y el trabajo digno.

Advertencia sobre guerras y armas autónomas

Otro de los puntos centrales de la encíclica está vinculado al uso militar de la inteligencia artificial. León XIV aseguró que estas tecnologías pueden “acelerar los conflictos y hacerlos más impersonales”.

El Papa reclamó la creación de normas internacionales para evitar una carrera armamentística tecnológica y exigió que el uso de fuerza letal nunca quede completamente automatizado. También pidió garantizar mecanismos claros de responsabilidad para quienes diseñan, autorizan y utilizan estas herramientas.

Desigualdad económica y concentración de riqueza

En el plano económico, el pontífice advirtió que la riqueza mundial se concentra cada vez más en menos manos y que la expansión de la IA y la robótica puede profundizar las desigualdades.

Por ello, llamó a los gobiernos y dirigentes políticos a impulsar medidas orientadas al bien común, fomentando la inclusión social, el trabajo digno y una distribución más equitativa de los beneficios generados por la innovación tecnológica.

Trata de personas y delitos digitales

La encíclica también dedica un apartado a la trata de personas y al uso de plataformas digitales para facilitar este tipo de delitos.

León XIV sostuvo que las redes de mensajería, los pagos anónimos y otros sistemas en línea pueden convertirse en herramientas para nuevas formas de esclavitud moderna. En ese marco, alertó sobre la responsabilidad social y política de combatir estas prácticas.

Preocupación ambiental por los centros de datos

El Papa abordó además el impacto ambiental de los centros de datos utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial, señalando que consumen enormes cantidades de energía y agua.

Frente al crecimiento de estas tecnologías, pidió avanzar hacia soluciones más sostenibles para reducir las emisiones contaminantes y minimizar el impacto ecológico del sector tecnológico.

Jóvenes, hiperestimulación y riesgos en internet

Finalmente, León XIV manifestó preocupación por los efectos de la cultura digital en niños y adolescentes. Señaló que la hiperestimulación constante y el uso temprano de dispositivos móviles pueden afectar el desarrollo de los jóvenes.

También advirtió sobre delitos como el grooming, el chantaje y la explotación sexual de menores, agravados por herramientas de inteligencia artificial capaces de manipular imágenes y crear perfiles falsos para engañar a las víctimas.