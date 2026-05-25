Conmoción en Santa Rita: encontraron a dos personas sin vida en una vivienda

Una mujer y un hombre fueron hallados sin vida este domingo en una casa del barrio Santa Rita, en San Salvador de Jujuy. La familia de la mujer había denunciado su desaparición horas antes y, cuando la Policía llegó al domicilio, encontró los dos cuerpos.

Según la información preliminar, el sábado la mujer de 46 años había sido reportada como desaparecida por su familia. A partir de esa denuncia, la Policía llegó hasta la vivienda y se produjo el hallazgo de los cuerpos. El hombre tenía 57 años.

Desde la Policía adelantaron que una de las hipótesis apunta a que las muertes podrían haberse producido por una posible intoxicación por monóxido de carbono por un brasero. En el lugar no se habrían encontrado rastros de violencia, aunque la causa continúa bajo investigación para determinar con precisión qué ocurrió.

Embed - Hallaron a una mujer y un hombre muertos en una casa de Santa Rita

La causa sigue en investigación Por el momento, se esperan nuevas medidas y pericias para establecer las circunstancias del hecho. La investigación buscará confirmar la causa de muerte de ambas personas y reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda del barrio Santa Rita.

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