Encontraron muerto a un hombre detrás de la terminal de Fraile Pintado

Fraile Pintado: La víctima tenía 34 años y se encontraba en situación de calle, según las primeras averiguaciones policiales. ( imagen con IA) Hallaron sin vida a un hombre de 34 años detrás de la terminal de Fraile Pintado

Un hombre de 34 años fue encontrado sin vida en la tarde del martes detrás de la terminal de ómnibus de Fraile Pintado, en una zona ubicada a metros de las vías y a orillas de la Plazoleta de la Salud.

El hallazgo se produjo luego de que personal de la Seccional 40 recibiera un llamado que alertaba sobre la presencia de una persona aparentemente fallecida en el lugar. Al arribar, los efectivos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

image.png Fraile Pintado: La víctima tenía 34 años y se encontraba en situación de calle, según las primeras averiguaciones policiales. ( imagen ilustrativa)

Un hombre muere en la calle de Fraile Pintado De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por personal de la Unidad Regional 4, la víctima se encontraba en situación de calle. También se informó que padecía epilepsia y presentaba problemas de alcoholismo. Según los primeros datos, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

Tras la constatación del fallecimiento, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y dejar asentada la intervención policial. Por el momento, no se informó la existencia de signos de violencia ni de intervención de terceros, aunque la causa continúa con las diligencias habituales.

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