Causa por la muerte de Alberto Nisman: procesaron a Viviana Fein por encubrimiento agravado

Viviana Fein.

El juez federal Julián Ercolini procesó a la ex fiscal Viviana Fein por presunto encubrimiento agravado en la causa que investiga las irregularidades cometidas durante la pesquisa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. La medida también incluyó un embargo por 15 millones de pesos.

Según la resolución judicial, Fein no preservó debidamente la escena del hecho ni reunió todos los elementos probatorios que se encontraban en el lugar. Para el magistrado, esas falencias afectaron de manera directa el desarrollo de la investigación sobre la muerte de Nisman, ocurrida en enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero.

Qué sostuvo el juez en la resolución A 10 años de la muerte de Alberto Nisman. Alberto Nisman. En el fallo, Ercolini remarcó que las conductas atribuidas a la entonces fiscal permitieron la alteración de la escena del crimen. También señaló que esa situación fue agravada por el accionar de las personas que estaban presentes bajo su órbita durante las primeras horas de la investigación.

El juez insistió en que para la Justicia está probado que Nisman fue asesinado durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015. En ese contexto, consideró que las “deficiencias” en la preservación del lugar generaron un perjuicio grave para el curso de la causa, al provocar pérdida o alteración de pruebas.

El contexto de la causa por la muerte de Alberto Nisman Alberto Nisman investigaba el atentado a la AMIA y, días antes de aparecer muerto con un disparo en la cabeza, había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento del ataque a raíz del Memorándum con Irán. El procesamiento de Fein fue dictado bajo la figura penal que había solicitado el fiscal Eduardo Taiano, luego de la declaración indagatoria de la ex fiscal. La causa sigue centrada en determinar las responsabilidades por las irregularidades en la investigación inicial de una de las muertes más resonantes de la historia política y judicial reciente de la Argentina.

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