Detienen a un argentino en Brasil acusado de racismo contra un menor en un viaje en tren

Un nuevo caso de racismo protagonizado por ciudadanos argentinos en Brasil derivó en la detención de un hombre y provocó un fuerte impacto social . En esta oportunidad, un individuo de 63 años fue arrestado en el estado de Minas Gerais tras ser acusado de registrar fotos y videos de un nene afrodescendiente de siete años.

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Lo hizo durante una excursión turística , para luego difundir ese material acompañado de mensajes de carácter discriminatorio en los que incluso insinuaba la posibilidad de “ tomarlo como esclavo ”. El episodio se registró el domingo a bordo del histórico tren turístico Maria Fumaça , que conecta las ciudades patrimoniales de São João del-Rei y Tiradentes , en territorio brasileño.

El sospechoso, identificado como Eduardo Ignacio , fue detenido por orden de la Policía Militar de Brasil luego de que la madre del menor advirtiera la existencia de mensajes de contenido racista en el teléfono celular del acusado.

Este hecho volvió a instalar en la agenda pública una seguidilla de situaciones recientes protagonizadas por ciudadanos argentinos en Brasil , relacionadas con expresiones discriminatorias , agresiones verbales y comportamientos de carácter xenófobo .

Estos incidentes no constituyen un caso aislado. En meses anteriores, una ciudadana argentina había sido arrestada tras proferir insultos y manifestaciones de carácter racista contra un trabajador de un bar, mientras que otro hombre también fue detenido luego de mantener una fuerte discusión con empleados de una agencia de alquiler de vehículos.

En esta ocasión, el hecho se produjo en el marco de una salida familiar organizada para festejar un cumpleaños. De acuerdo con el testimonio de la madre, alrededor de las 10 de la mañana otro pasajero que viajaba en los asientos traseros les avisó en voz baja que un hombre ubicado a poca distancia venía registrando imágenes del niño de forma reiterada.

A raíz de esa advertencia, la mujer decidió enfrentar al sospechoso y le exigió que le permitiera revisar su teléfono móvil. En un primer momento, el ciudadano argentino negó haber filmado o fotografiado al menor y se mostró reacio a entregar el dispositivo.

Este es el mensaje racista que le encontraron al argentino en su celular. Hablaba de un nene de 7 años que viajaba en el tren junto a él.

No obstante, cuando finalmente la madre pudo acceder al contenido del celular, descubrió conversaciones privadas en las que el hombre enviaba imágenes del niño junto con mensajes de tono discriminatorio relacionados con el color de piel.

Reacción de los pasajeros, intervención y traslado

Según la denuncia, en uno de los intercambios el acusado expresaba que podría “llevarlo como esclavo”, y en otro tramo de la conversación hacía referencia a “incorporar una esclava” para que se ocupara del cuidado de las nietas de su interlocutor.

El contenido de esos mensajes provocó una reacción inmediata de rechazo entre los pasajeros y el personal del tren turístico, que actuaron con rapidez para impedir que el hombre se retirara del lugar. Finalmente, el sospechoso fue mantenido bajo custodia dentro de uno de los vagones hasta que, al concluir el trayecto, arribaron efectivos de la Policía Militar de Brasil.

Posteriormente, el ciudadano argentino fue llevado a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde quedó bajo arresto mientras continúa el proceso judicial, acusado del delito de racismo, una infracción que en Brasil está contemplada con fuertes sanciones penales.

Otro episodio de racismo protagonizado por argentinos en Brasil terminó con un detenido y volvió a generar fuerte repercusión pública.

Por su parte, la madre del niño prestó declaración ante las autoridades y describió el impacto emocional que atravesó la familia en el marco de una jornada que, en principio, debía ser de festejo. “Es mi cumpleaños, pasé todo el día en la comisaría”, expresó ante medios locales luego de radicar la denuncia.

Asimismo, la mujer manifestó que el material encontrado en el teléfono del acusado le provocó preocupación respecto de la posible magnitud que podría haber alcanzado el hecho. En ese sentido, la investigación en curso intenta establecer si se registraron otros episodios similares o si el detenido difundió ese tipo de contenido a terceras personas.

Repercusiones institucionales y avance de la investigación

Por su parte, la compañía VLI, encargada de la operación del tren turístico Maria Fumaça, difundió un comunicado oficial en el que condenó lo sucedido y expresó su “total rechazo a cualquier acto de discriminación o racismo”. Asimismo, indicó que prestará colaboración plena con las autoridades de Brasil y que facilitará todos los datos requeridos en el desarrollo de la investigación judicial.

Lo acusan de enviar mensajes discriminatorios contra un nene de 7 años.

Hasta el momento, el consulado argentino no realizó manifestaciones oficiales respecto del caso del ciudadano detenido, quien permanece bajo disposición de la Justicia brasileña mientras se evalúa el material incautado de su celular.