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3 de abril de 2026 - 19:47
País.

Habló la abogada acusada de racismo en Brasil tras el video de su padre: qué dijo

Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil, habló tras la viralización de un video donde su papá hace gestos ofensivos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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“Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando”, señaló en un mensaje difundido en las últimas horas.

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El provocativo gesto del papá de la abogada argentina que estuvo presa en Brasil - Foto de TN

El provocativo gesto del papá de la abogada argentina que estuvo presa en Brasil - Foto de TN

“Lo repudio completamente”

El foco principal de su descargo estuvo dirigido a la conducta de su padre, Mariano Páez, quien fue registrado imitando gestos y sonidos de un mono en un bar.

“Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente”, afirmó la abogada. En ese sentido, remarcó que no le corresponde hacerse responsable por lo ocurrido: “No puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”.

Un contexto marcado por su situación judicial

El episodio generó mayor repercusión debido a que se da en medio de la causa judicial que enfrenta la propia Páez en Brasil, donde fue acusada de injuria racial tras un incidente ocurrido en un bar de Ipanema.

La joven permaneció detenida durante más de dos meses y luego continuó bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, hasta que recientemente pudo regresar al país.

Autocrítica y proceso personal

En su mensaje, Páez también hizo referencia a su propia situación judicial y reconoció errores. “Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, sostuvo.

Además, expresó el impacto emocional que le generó el proceso: “Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar”.

A la espera de un fallo definitivo

La abogada regresó a la Argentina luego de que la Justicia brasileña le concediera un hábeas corpus tras el pago de una fianza. Sin embargo, su situación judicial aún no está resuelta.

Actualmente, permanece en Santiago del Estero a la espera de la resolución final del caso, que podría conocerse en las próximas semanas, mientras el episodio reciente vuelve a colocarla en el centro de la escena pública.

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