Se frena la vuelta de la abogada acusada de racismo en Brasil: el motivo detrás de la demora

Por qué se demoró el regreso a la Argentina de la abogada acusada de racismo en Brasil.

La vuelta a la Argentina de la abogada Agostina Páez , señalada por presuntos gestos racistas en Brasil , quedó momentáneamente frenada por un factor determinante : la suma económica que debía desembolsar en el marco del acuerdo judicial en ese país. En las últimas horas se conoció que el monto exigido rondaba los 150.000 dólares.

Justicia. La causa de Agostina Páez suma tensión en Brasil y queda al borde de la prisión preventiva

Este monto determinado por la justicia esta destinado a resarcir a las tres personas que la acusaron por ese comportamiento.

El monto , definido durante la audiencia preliminar del martes —etapa que da inicio al proceso oral en ese país—, provocó una fuerte reacción negativa en la sociedad brasileña .

Hasta entonces, el panorama era distinto. El Ministerio Público había reducido su postura inicial —que contemplaba hasta 15 años de prisión — para avanzar en una negociación que incluía una pena de dos años en libertad , tareas comunitarias y una compensación económica . Todo hacía suponer que ese entendimiento permitiría resolver el conflicto y facilitar el retorno de Páez en poco tiempo.

No obstante, la difusión de esa cifra modificó por completo el escenario. Medios brasileños consultaron a la defensa y, si bien la abogada señaló que el monto debía ser finalmente fijado por el juez, la repercusión fue inmediata: comenzó a instalarse la percepción de que ese pago podía leerse como un intento de eludir una condena por un delito vinculado a discriminación racial.

Agostina Páez está imputada por injuria racial, un delito grave en ese país, pero su falta de antecedentes podría jugar a favor en la sentencia.

Frente a este contexto, el Ministerio Público decidió retroceder en lo acordado y pidió al magistrado que reevalúe el entendimiento alcanzado durante la etapa de mediación.

En términos precisos, solicitó que se emita primero un fallo judicial y que recién después se analice la posibilidad de aliviar las restricciones vigentes sobre Páez.

Esa postura volvió a frenar el avance del expediente y postergó cualquier resolución sobre su regreso a la Argentina, que ahora podría demorarse, como mínimo, un par de semanas.

Agostina Páez es una abogada santiagueña de 29 años.

El juicio a Agostina Páez por racismo

El martes por la tarde, Páez asistió a una audiencia de instrucción y juicio en el Tribunal Penal N°37 de Río, donde se determinó que podrá volver a la Argentina y cumplir con trabajos comunitarios.

“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, manifestó la joven de 29 años ante la prensa. También señaló que le gustaría regresar a Brasil en el futuro, ya que es un lugar que le atrae, aunque admitió que actualmente le genera temor: “Es un país que me gusta, pero obviamente que tengo miedo”.

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Además, aseguró que a lo largo del proceso judicial se mantuvo fiel a su versión de los hechos y ofreció disculpas a quienes resultaron afectados. “Fue la peor experiencia de mi vida”, expresó, y añadió que todavía resta que el juez determine en qué momento le quitarán la tobillera electrónica.

Por último, subrayó que su principal objetivo es volver a Santiago del Estero para reencontrarse con sus seres queridos: “Lo único que me importa es estar en Santiago y con mi gente”.