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24 de marzo de 2026 - 17:05
Mundo.

La dura y contundente frase que dijo Agostina Páez antes del inicio del juicio en Brasil

Agostina Páez, la abogada argentina acusada de haber realizado gestos racistas en Río de Janeiro arrojó una fuerte frase antes del inicio del juicio.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
agostina paez
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En ese marco, la argentina arrojó una dura frase en alusión a su posible condena: "Si voy a la cárcel, me mato”.

Qué dijo Agostina Páez antes del juicio

Antes del debate, la joven habló con TN y sostuvo que lo único que espera es poder volver pronto a la Argentina. Además, dijo que tiene mucho miedo de ir a la cárcel, porque no sabe cómo pueden tratarla.

Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar, aseguró. Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar, aseguró.

“Extraño la Argentina, extraño a mi gente y a mis amigas y extraño algo tan simple como poder caminar en tranquilidad por la vereda. Me preocupa mi integridad física porque recibo amenazas”, agregó Páez conmovida por la situación que atraviesa en Río de Janeiro.

Este martes, Agostina Páez, la abogada argentina acusada de haber realizado gestos racistas en Río de Janeiro, será juzgada.

Cómo es el proceso judicial en Brasil y qué puede pasar

A diferencia del sistema argentino, donde el juicio oral es una etapa posterior, en Brasil gran parte del proceso se concentra en una sola audiencia.

El magistrado puede resolver en el momento si absuelve, condena o decide que el expediente pase a otra instancia para un debate más profundo. Si no llega a una decisión, se agenda una nueva fecha para continuar.

Agostina Páez haciendo los gestos racistas en Brasil

Detalles del caso

La joven de Santiago del Estero estaba de vacaciones con sus amigas cuando fue grabada haciendo gestos racistas a la salida de un bar. La repercusión fue tal que, tras una denuncia de los empleados supuestamente agredidos, se ordenó su detención.

Desde entonces, la abogada de 29 años está imputada por tres hechos de injuria racial, un delito que en Brasil tiene penas severas. Según el Código Penal brasileño, se castiga con entre dos y cinco años de prisión por cada episodio.

Esto significa que, en el escenario más grave, la condena podría sumar hasta 15 años de cárcel si el tribunal decide aplicar la pena máxima por cada uno de los hechos denunciados.

Sin embargo, al no tener antecedentes penales, lo más probable es que cualquier eventual condena parta de la escala mínima. Es decir, la pena podría ser considerablemente menor a la máxima, aunque la última palabra la tendrá el juez a cargo del caso.

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