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9 de mayo de 2026 - 16:05
Deportes.

FIFA confirmó a Katy Perry, Maná y Lisa para las aperturas del Mundial 2026

La FIFA confirmó shows internacionales para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, con artistas latinos y figuras globales en las aperturas.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Cantantes confirmados para la inauguración del Mundial 2026

Cantantes confirmados para la inauguración del Mundial 2026

La FIFA comenzó a revelar detalles del espectáculo que acompañará al Mundial 2026 y confirmó a varios artistas internacionales para las ceremonias de apertura que se realizarán en México, Estados Unidos y Canadá.

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Entre los nombres más destacados aparecen Katy Perry, Maná y Lisa, quienes encabezarán parte de los shows previstos para el inicio de la Copa del Mundo. El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 con el partido entre México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca. Allí, la ceremonia inaugural contará con la participación de Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules.

Al día siguiente, Canadá debutará en Toronto frente a Bosnia y Herzegovina y tendrá un show con artistas canadienses reconocidos a nivel mundial como Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

Ese mismo 12 de junio, Estados Unidos enfrentará a Paraguay en el SoFi Stadium, donde Katy Perry será la gran figura de la ceremonia. También participarán el rapero Future, el DJ Sanjoy y la cantante paraguaya Marilina Bogado.

Katty Perry

Los artistas latinos que se suman al Mundial

La FIFA también confirmó la presencia de reconocidas figuras internacionales que estarán distribuidas en distintas ceremonias del torneo.

Entre ellos aparecen J Balvin, Anitta, Danny Ocean, Elyanna y Vegedream. Además, Lisa, estrella tailandesa del grupo Blackpink, también formará parte de los espectáculos organizados por la FIFA.

Maná

Cómo serán las ceremonias

De acuerdo a lo que se pudo conocer, cada show comenzará 90 minutos antes de los partidos inaugurales. La ceremonia de México tendrá una duración de 16 minutos y medio, mientras que las de Estados Unidos y Canadá se extenderán durante 13 minutos.

La FIFA también prepara eventos especiales para el 4 de julio, fecha en la que se disputarán partidos de octavos de final coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

mundial 2026 (1)

Por otra parte, el organismo ya trabaja en el gran espectáculo de la final del Mundial, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium, aunque todavía no confirmó qué artistas participarán.

Además, el álbum oficial del torneo incluirá canciones como “Illuminate”, interpretada por Jessie Reyez y Elyanna, y “Por Ella”, una colaboración entre Los Ángeles Azules y Belinda.

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