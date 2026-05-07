Shakira anunció “Dai Dai” , la canción oficial del Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La artista colombiana presentó un adelanto del tema a través de sus redes sociales y confirmó que el estreno será el próximo 14 de mayo , en una colaboración junto al músico nigeriano Burna Boy.

Shakira vuelve a cantar para un Mundial

La cantante colombiana vuelve a vincularse con una Copa del Mundo, una relación que sus seguidores celebran desde hace años y que la posicionó como una de las artistas más asociadas a la música mundialista.

En esta oportunidad, Shakira presentó un adelanto de “Dai Dai”, tema que será lanzado oficialmente el 14 de mayo. Según publicó en sus redes, el video fue grabado en el estadio Maracaná de Brasil y muestra una estética ligada al fútbol, la celebración y la energía de los hinchas.

En su cuenta de Instagram, donde reúne más de 95 millones de seguidores, la artista anunció: “Aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14 de mayo”.

Shakira vuelve al Mundial con "Dai Dai", su nueva canción junto a Burna Boy Shakira vuelve al Mundial con “Dai Dai”, su nueva canción junto a Burna Boy

Una colaboración con Burna Boy

El nuevo tema contará con la participación de Burna Boy, músico nigeriano considerado una de las figuras más influyentes de la música africana a nivel mundial.

El adelanto muestra a Shakira con un uniforme de porrista, acompañada por bailarines, en una coreografía pensada para conectar con el público y que podría volverse tendencia en plataformas como TikTok.

También se observan referencias a otras ediciones mundialistas, con balones de torneos anteriores y el Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026. En el cierre del video aparece la frase “We are ready”, mientras se ven fuegos artificiales y se escucha el clima de estadio.

Shakira vuelve al Mundial con "Dai Dai", su nueva canción junto a Burna Boy Shakira vuelve al Mundial con “Dai Dai”, su nueva canción junto a Burna Boy

Qué dice “Dai Dai”

En el fragmento difundido, la canción incluye una mezcla de frases en inglés y sonidos pensados para el canto colectivo. Parte de la letra dice: “Knew from the day you were born”, “Here in this place you belonged” y “What broke you once made you strong”.

El estribillo repite: “Dai dai, iko, dale, ale, let’s go”, con un ritmo festivo que busca acompañar el espíritu del Mundial.

La historia de Shakira en los mundiales

Shakira tiene una fuerte historia ligada a los mundiales de fútbol. En 2006 participó en la ceremonia de clausura de Alemania con “Hips Don’t Lie”. Luego, en Sudáfrica 2010, interpretó “Waka Waka (This Time for Africa)” junto a Freshlyground, una canción que se convirtió en uno de los himnos más recordados de la historia de la Copa del Mundo. En 2014 volvió a estar presente con “La La La (Brasil 2014)”, junto a Carlinhos Brown, incluida en el álbum oficial del torneo disputado en Brasil.

Con “Dai Dai”, Shakira suma una nueva participación mundialista y vuelve a ocupar un lugar central en la previa de una Copa del Mundo que, por primera vez, tendrá 48 selecciones y se jugará en tres países.