miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 12:42
Mundo musical.

Shakira dará un show gratis en Río de Janeiro en mayo

El alcalde del lugar, Eduardo Paes, confirmó la actuación de la cantante colombiana en sus redes sociales, compartiendo fragmentos de sus presentaciones.

Por  Redacción de TodoJujuy
Shakira ofrecerá en mayo un concierto gratuito en la playa brasileña de Copacabana.

Shakira ofrecerá en mayo un concierto gratuito en la playa brasileña de Copacabana.

 

Shakira se presentará de manera gratuita el 2 de mayo en la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en un espectáculo que, al igual que los de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, podría convocar a más de un millón de asistentes.

Shakira con su gira Las Mujeres Ya No lloran, en Bogotá (Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez).
Shakira suspendió sus shows y cantó con sus fans en Chile
Shakira fue elegida como la mejor artista pop latina: qué otras figuras aparecen en los primeros lugares. 
Shakira fue elegida como la mejor artista pop latina: qué otras figuras aparecen en los primeros lugares

El anuncio fue breve: el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, se limitó a escribir “Confirmado” en sus redes sociales, acompañando el mensaje con fragmentos de la actuación de la cantante colombiana. La publicación llega en medio de los rumores sobre la expectativa que genera la próxima edición del evento ‘Todo el mundo en Río’.

Shakira ofrecerá en mayo un concierto gratuito en la playa brasileña de Copacabana.

Shakira, entre los grandes nombres del concierto gratuito de Río

La artista detrás de éxitos como ‘Waka Waka’ y ‘Pies descalzos’ figuraba entre los posibles nombres para el tradicional concierto gratuito anual de Río, una lista que también incluía a estrellas de renombre internacional como Justin Bieber, Britney Spears y U2.

Será la tercera ocasión en que la cantante colombiana se presente ante el público brasileño. Su primer recital en Brasil fue en 1997, cuando todavía no gozaba de fama mundial, y volvió el año pasado dentro de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’, con shows en Río de Janeiro y São Paulo.

Shakira ofrecerá el próximo 2 de mayo próximo un concierto gratuito en Copacabana.

En Río de Janeiro se llevó a cabo justamente el primer show de los 44 programados dentro de su gira mundial.

Récords de asistencia: las cifras de los recitales anteriores en Copacabana

El año pasado, Lady Gaga, protagonista de la edición anterior de ‘Todo el mundo en Río’, realizó igualmente en la primera semana de mayo un concierto gratuito masivo en Copacabana, con una duración aproximada de dos horas y una asistencia estimada por fuentes oficiales de 2,1 millones de espectadores.

Lady Gaga deslumbró en Copacabana con un concierto para más de 1 millón de fans.

La cifra de público que vio a la artista neoyorquina superó ampliamente los 1,6 millones que habían concurrido en 2024 al recital de Madonna, también en la emblemática playa de Copacabana.

