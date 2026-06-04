El NOA presentará temperaturas por encima de lo normal: qué va a pasar en Jujuy

El invierno 2026 podría presentar características atípicas en gran parte del norte argentino. De acuerdo con el último informe climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), correspondiente al período junio-julio-agosto, existe una mayor probabilidad de que las temperaturas medias se ubiquen por encima de los valores normales en la región del Noroeste Argentino (NOA), donde se encuentra Jujuy.

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Según el organismo, la categoría con mayor probabilidad para la región es la de temperaturas superiores a lo normal, una tendencia que abarca gran parte del centro y norte del país y que presenta su mayor nivel de confianza precisamente en el NOA.

Esto no significa que no se registrarán jornadas muy frías o episodios de heladas, habituales durante el invierno jujeño. Sin embargo, el promedio de temperaturas del trimestre se ubicaría por encima de los registros históricos para esta época del año.

Un invierno con menos frío que otros años

Los especialistas explican que los pronósticos trimestrales reflejan tendencias climáticas generales y no condiciones meteorológicas diarias. Por ello, aunque puedan producirse ingresos de aire polar y temperaturas bajo cero en zonas de la Puna, la Quebrada o los Valles, el comportamiento global del trimestre mostraría valores más elevados que los considerados normales.

En Jujuy, esta situación podría traducirse en tardes más templadas, menor frecuencia de jornadas extremadamente frías y una amplitud térmica marcada, especialmente en regiones de altura.

Desde el SMN remarcaron que estos pronósticos deben analizarse como una referencia estadística y complementarse con los informes diarios y semanales, ya que los eventos de corta duración pueden modificar temporalmente las condiciones previstas.

Precipitaciones: Jujuy se encamina hacia un trimestre más seco de lo habitual

El SMN prevé una "estación seca" para gran parte del NOA

Además de las temperaturas más elevadas, el informe trimestral anticipa una señal clara respecto de las lluvias. Para junio, julio y agosto, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta una condición de "estación seca" en gran parte del NOA y el norte de Cuyo.

Esta categoría implica que durante el trimestre se esperan precipitaciones muy escasas, una situación que coincide con la época más seca del año en la provincia de Jujuy.

Pocas lluvias y condiciones típicas del invierno

Durante el invierno, las precipitaciones suelen ser reducidas en gran parte del territorio jujeño, especialmente en la Quebrada, la Puna y los Valles. El pronóstico indica que esta tendencia continuará durante los próximos meses, manteniendo un escenario de baja ocurrencia de lluvias.

La combinación de temperaturas superiores a lo normal y escasas precipitaciones podría favorecer jornadas con cielos despejados, baja humedad ambiental y una mayor amplitud térmica entre el día y la noche.

Recomendación: seguir los pronósticos de corto plazo

Aunque el panorama trimestral brinda una orientación general, el SMN recomienda mantenerse informado a través de los pronósticos diarios y semanales, ya que fenómenos puntuales como frentes fríos, nevadas en zonas de montaña o tormentas aisladas pueden producirse incluso dentro de un trimestre caracterizado por condiciones secas.

Para Jujuy, el escenario predominante de este invierno será el de temperaturas más cálidas que las habituales y escasas precipitaciones, consolidando una temporada con rasgos distintos a los promedios históricos de la región.