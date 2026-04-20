El norte presentará lluvias superiores a lo normal hasta fines de abril: el pronóstico en Jujuy

Lluvias en Jujuy

Entre el lunes 20 y el domingo 26 de abril, Argentina presentará un escenario climático dividido. Mientras que en el centro del país avanzará una masa de aire frío que generará temperaturas por debajo de lo normal, el norte mantendrá condiciones más cálidas y húmedas, con probabilidad de lluvias.

Lluvias en el norte y menor aporte en el oeste De acuerdo a lo informado por Meteored, uno de los aspectos más relevantes de la semana será la concentración de precipitaciones en el norte argentino. La combinación de aire cálido y húmedo con sistemas frontales favorecerá la presencia de lluvias y tormentas de manera recurrente, especialmente en el NEA y sectores del NOA.

En este sentido, se prevén anomalías positivas de precipitación de entre +20 mm y +50 mm, lo que implica un aporte significativo de agua. Este escenario podría ser beneficioso para la recarga de suelos, aunque no se descartan excesos puntuales en zonas que ya presentan saturación.

tormentas lluvias

Cómo va a estar el tiempo en Jujuy En Jujuy se anticipa una semana inestable, con temperaturas en descenso. Según el radar de Meteored, las máximas oscilarán entre los 22°C, 19°C y 16°C. Las lluvias estarán presentes en gran parte de la semana, desde el lunes hasta el viernes inclusive. El lunes será la jornada con mayor amplitud térmica, con una máxima de 22°C, aunque desde la mañana se registrarían lluvias débiles y tormentas a lo largo del día. A partir del martes, se espera un marcado descenso de temperaturas acompañado por condiciones de inestabilidad.

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