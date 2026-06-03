Este miércoles se hizo la inauguración y ampliación de instalaciones de Alex Stewart International Argentina (ASI) que está ubicada en la calle Vicecomodoro Marambio 551 de Palpalá . Se hizo con un acto especial con presencia de los directivos, diplomáticos y funcionarios provinciales.

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Durante la ceremonia se concretó la inauguración del laboratorio de microbiología, ampliación del área de recepción de muestras, incorporación de nuevo equipamiento de servicio de gas e inauguración de nuevas oficinas comerciales .

Marcelo Tejada, Gerente General de Alex Stewart, destacó que con los nuevos espacios se va “ ampliando toda la gama analítica que tenemos en la parte ambiental para ser soporte de las empresas mineras y de cualquier otro tipo de actividad”.

Resaltó también la ampliación de la sala de preparación de geo. “ Nosotros hemos apostado mucho y trabajamos mucho con minería en la parte de preparación de muestras para metales preciosos y somos líderes con este laboratorio aquí en Jujuy, ya hace más de doce años, en todo lo que es análisis de salmuera, carbonato y cloruro de litio, certificados internacionalmente”.

Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio

“En el tema del litio hoy tenemos cercano al 90 % de todo el mercado. Todas las empresas han confiado en la calidad de nuestros resultados y en los análisis que hacemos. Y en la parte de geoquímica también, y ambiental”, agregó.

El trabajo en Jujuy

“Fue una grata sorpresa Jujuy, porque estábamos buscando instalarnos en el NOA y encontramos unos socios locales. Hemos encontrado muy buena calidad humana, muy buena infraestructura y nos hemos ido posicionando y seguimos creciendo”, indicó.

Agregó que “creo que tenemos que hacer un clic entre todos los empresarios en el sector privado de que hay que invertir en buenas empresas, en calidad y en buenos servicios para todas las empresas mineras. Creo que Argentina y los argentinos tenemos la capacidad para hacerlo”, cerró.

“Jujuy tiene una calidad humana muy buena”

Nicolás Galli de ASÍ NOA, destacó que “es un laboratorio de cien metros cuadrados, con un diseño especial, específico para los trabajos de microbiología, que era una parte que nos faltaba para completar los análisis completos medioambientales, que muchas veces nos piden nuestros clientes principales, que son las mineras”.

Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio

“Pero esto abre la puerta también para permitir hacer análisis a todos sectores de la industria, que también necesitan controles ambientales y necesitan cumplir con un montón de normativas. Así que esto ayuda también a la transparencia y a garantizar que las cosas siempre se hagan bien, no solo en la minería, sino en todas las industrias”.

“La Argentina en general y Jujuy en particular tienen una calidad humana muy buena, gente con muy buena predisposición a aprender”, y marcó que Alex Stewart es un grupo internacional que está en sesenta y tres países en el mundo, “con una amplia presencia y con mucha relación y mucho nombre, mucho conocimiento dentro de la industria minera”.

“Jujuy tiene un papel clave en el mundo de la tecnología del futuro”

David Seldon, embajador de Gran Bretaña, estuvo presente y aseguró que “el mundo de la minería es un fenómeno que no existía hace veinte años. Y ahora Argentina, y Jujuy en Argentina, tiene un papel clave en el mundo de la tecnología del futuro”.

“Con la embajada británica estamos muy orgullosos de compañías que invierten en Jujuy como Alex Stewart, que tienen especialistas”, y dijo que el litio, entre otros productos, “son clave para las energías del futuro. Argentina tiene la oportunidad de ser parte de este futuro”, afirmó.

“Una inversión muy importante para la provincia”

Carlos Sadir dijo que “es un laboratorio muy importante que trabaja como proveedor de la actividad minera, porque es acá donde se realizan los estudios de las distintas muestras de las salmueras que se obtienen las empresas en los distintos salares de la provincia”.

“La verdad que es una inversión muy importante para la provincia”, y marcó que todo esto “muestra el potencial que tienen, el expandirse que tienen todos nuestros proveedores mineros y la potencia que tiene Jujuy en este sector”, señaló el Gobernador.