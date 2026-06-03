miércoles 03 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de junio de 2026 - 15:53
Jujuy.

Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio

Alex Stewart International Argentina inauguró nuevas instalaciones en Palpalá, con autoridades, directivos y representantes diplomáticos.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Alex Stewartamplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio

Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio

Lee además
Franco Mignacco.
Economía.

Desde Jujuy, destacan el crecimiento de la minería y su impacto en la economía nacional
Avances recientes del sector minero en Jujuy
Jujuy.

Capacitación en territorio, información sectorial y acceso a educación superior: avances recientes de la minería en Jujuy

Durante la ceremonia se concretó la inauguración del laboratorio de microbiología, ampliación del área de recepción de muestras, incorporación de nuevo equipamiento de servicio de gas e inauguración de nuevas oficinas comerciales.

Marcelo Tejada, Gerente General de Alex Stewart, destacó que con los nuevos espacios se va “ampliando toda la gama analítica que tenemos en la parte ambiental para ser soporte de las empresas mineras y de cualquier otro tipo de actividad”.

Resaltó también la ampliación de la sala de preparación de geo. “Nosotros hemos apostado mucho y trabajamos mucho con minería en la parte de preparación de muestras para metales preciosos y somos líderes con este laboratorio aquí en Jujuy, ya hace más de doce años, en todo lo que es análisis de salmuera, carbonato y cloruro de litio, certificados internacionalmente”.

Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio
Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio

Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio

En el tema del litio hoy tenemos cercano al 90 % de todo el mercado. Todas las empresas han confiado en la calidad de nuestros resultados y en los análisis que hacemos. Y en la parte de geoquímica también, y ambiental”, agregó.

El trabajo en Jujuy

Fue una grata sorpresa Jujuy, porque estábamos buscando instalarnos en el NOA y encontramos unos socios locales. Hemos encontrado muy buena calidad humana, muy buena infraestructura y nos hemos ido posicionando y seguimos creciendo”, indicó.

Agregó que “creo que tenemos que hacer un clic entre todos los empresarios en el sector privado de que hay que invertir en buenas empresas, en calidad y en buenos servicios para todas las empresas mineras. Creo que Argentina y los argentinos tenemos la capacidad para hacerlo”, cerró.

“Jujuy tiene una calidad humana muy buena”

Nicolás Galli de ASÍ NOA, destacó que “es un laboratorio de cien metros cuadrados, con un diseño especial, específico para los trabajos de microbiología, que era una parte que nos faltaba para completar los análisis completos medioambientales, que muchas veces nos piden nuestros clientes principales, que son las mineras”.

Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio
Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio

Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio

“Pero esto abre la puerta también para permitir hacer análisis a todos sectores de la industria, que también necesitan controles ambientales y necesitan cumplir con un montón de normativas. Así que esto ayuda también a la transparencia y a garantizar que las cosas siempre se hagan bien, no solo en la minería, sino en todas las industrias”.

La Argentina en general y Jujuy en particular tienen una calidad humana muy buena, gente con muy buena predisposición a aprender”, y marcó que Alex Stewart es un grupo internacional que está en sesenta y tres países en el mundo, “con una amplia presencia y con mucha relación y mucho nombre, mucho conocimiento dentro de la industria minera”.

“Jujuy tiene un papel clave en el mundo de la tecnología del futuro”

David Seldon, embajador de Gran Bretaña, estuvo presente y aseguró que “el mundo de la minería es un fenómeno que no existía hace veinte años. Y ahora Argentina, y Jujuy en Argentina, tiene un papel clave en el mundo de la tecnología del futuro”.

“Con la embajada británica estamos muy orgullosos de compañías que invierten en Jujuy como Alex Stewart, que tienen especialistas”, y dijo que el litio, entre otros productos, “son clave para las energías del futuro. Argentina tiene la oportunidad de ser parte de este futuro”, afirmó.

“Una inversión muy importante para la provincia”

Carlos Sadir dijo que “es un laboratorio muy importante que trabaja como proveedor de la actividad minera, porque es acá donde se realizan los estudios de las distintas muestras de las salmueras que se obtienen las empresas en los distintos salares de la provincia”.

“La verdad que es una inversión muy importante para la provincia”, y marcó que todo esto “muestra el potencial que tienen, el expandirse que tienen todos nuestros proveedores mineros y la potencia que tiene Jujuy en este sector”, señaló el Gobernador.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Desde Jujuy, destacan el crecimiento de la minería y su impacto en la economía nacional

Capacitación en territorio, información sectorial y acceso a educación superior: avances recientes de la minería en Jujuy

Día de la Minería: Jujuy reafirma su liderazgo en la región

Debate sobre minería en Política a las Brasas: regalías, empleo y el rol del Estado provincial

Jujuy se suma a la marcha nacional "Ni Una Menos"

Lo que se lee ahora
Jujuy Digital Sapem - Imagen generada con IA con fines ilustrativos 
Transparencia.

Jujuy Digital SAPEM: una empresa con recursos millonarios de la que poco se sabe

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se viene el pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Cuándo cobrarán el aguinaldo los empleados estatales de Jujuy

Jujuy Digital Sapem - Imagen generada con IA con fines ilustrativos 
Transparencia.

Jujuy Digital SAPEM: una empresa con recursos millonarios de la que poco se sabe

Marcha“Ni una menos” en Jujuy (Archivo)
Jujuy.

Marcha 3J "Ni Una Menos" en Jujuy: dónde y a que hora será

La autopsiaa la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes (Archivo)
Jujuy.

La autopsia a la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes

Mamá de Matías Puca: “Yo no tengo sed de venganza, solamente tengo un dolor que voy a llegar siempre” video
Justicia.

Caso Matías Puca: Ricardo Cruz fue condenado a 3 años de prisión condicional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel