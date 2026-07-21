El minuto a minuto del incendio en Volcán

Un importante incendio se desató este martes por la tarde en los cerros ubicados frente a la localidad de Volcán, en el paraje Chilcayoc, donde 6 dotaciones de bomberos y brigadistas trabajan para controlar el avance de las llamas.
Normalizaron el tránsito en la Ruta 9 a la altura de Bárcena
La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informó que el tránsito vehicular fue normalizado en ambos sentidos sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Bárcena, aunque se solicita circular con extrema precaución.
Desde el Cuerpo de Seguridad Vial indicaron que se realizaron tareas de regulación del tránsito durante el operativo y recomendaron a los conductores mantener la precaución al circular por el sector ya que sigue el incendio.