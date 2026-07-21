El minuto a minuto del incendio en Volcán

Cortaron la Ruta 9 y evacúan a personas varadas

El incendio que afecta los cerros de Volcán continúa fuera de control y las llamas se acercan al pueblo, mientras los equipos de emergencia trabajan en medio de fuertes ráfagas de viento. Ante la situación, la Ruta Nacional 9 fue cortada sin horario previsto de reapertura y comenzaron a retirar a las personas que habían quedado varadas.

Sergio Farfán, bombero voluntario que trabaja en el lugar, habló con Canal 4 y describió la gravedad del escenario: “El fuego se está acercando al pueblo, para que se entienda. Está cerca del pueblo, cerca del cementerio”.

Evacúan a las personas varadas en la Ruta 9

Farfán confirmó que el incendio todavía no pudo ser controlado y señaló que las condiciones meteorológicas complican las tareas: “Tenemos ráfagas de viento de 100 kilómetros por hora”.

Además, aclaró que la evacuación alcanza por el momento a quienes quedaron sobre la ruta: “Están sacando a la gente que está varada sobre la ruta y se están yendo para el pueblo”.

Los equipos de emergencia continúan trabajando para contener el avance de las llamas mientras permanece interrumpida la circulación por la Ruta 9.