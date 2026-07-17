El viento golpea a Salta: nuevos focos de incendio y complicaciones en distintos puntos de la provincia

Incendios en Salta (Foto - El Tribuno de Salta)

El viento Zonda volvió a golpear con fuerza a Salta y generó complicaciones en distintos puntos de la provincia. Las intensas ráfagas provocaron focos de incendio, caída de árboles, daños en la red eléctrica y cortes intermitentes del servicio.

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Las condiciones meteorológicas adversas se mantienen durante este viernes, con altas temperaturas, baja humedad y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora , un escenario que aumenta considerablemente el riesgo de propagación del fuego.

Uno de los incendios de mayor magnitud se registró en inmediaciones del Aeropuerto Martín Miguel de Güemes , donde las llamas afectaron aproximadamente 20 hectáreas de pastizales . El fuego llegó a reactivarse durante la madrugada y los equipos trabajaron para contenerlo.

Otro foco importante se produjo detrás del barrio San Carlos , hacia la zona del río Ancho, donde fueron afectadas cerca de 7 hectáreas . Además, se registraron nuevos incendios de menor magnitud en distintos sectores del sur de la ciudad.

En el interior provincial también se mantiene bajo monitoreo un incendio en la zona de Iruya, en cercanías del paraje Mesada, un sector de difícil acceso.

El viento provocó daños y complicaciones en el servicio eléctrico

Las ráfagas no solo afectaron zonas con vegetación seca, sino también la infraestructura urbana.

Se reportaron:

Caída de árboles y ramas.

Daños en líneas eléctricas.

Postes afectados.

Interrupciones del servicio eléctrico.

Desde la empresa distribuidora informaron que los equipos técnicos trabajan para reparar los daños y advirtieron que podrían registrarse nuevas interrupciones mientras continúe la alerta meteorológica.

Advierten que el riesgo seguirá durante las próximas horas

Desde Defensa Civil remarcaron que las condiciones pueden volverse aún más complejas por la combinación de:

Fuertes ráfagas.

Vegetación seca.

Temperaturas elevadas.

Baja humedad.

El subsecretario de Defensa Civil de Salta explicó que el escenario del viernes podría ser incluso más adverso que el día anterior por el aumento del viento y las condiciones ambientales.

Además, se recordó que gran parte de los incendios tienen origen en acciones humanas, especialmente por la quema de basura o restos de vegetación que, con viento intenso, pueden transformarse rápidamente en focos de gran magnitud.

Datos

Aeropuerto Martín Miguel de Güemes: aproximadamente 20 hectáreas afectadas.

aproximadamente 20 hectáreas afectadas. Barrio San Carlos: cerca de 7 hectáreas quemadas.

cerca de 7 hectáreas quemadas. Ráfagas previstas: hasta 70 km/h.

hasta 70 km/h. Consecuencias: incendios, caída de postes, árboles y cortes eléctricos.

incendios, caída de postes, árboles y cortes eléctricos. Emergencias: recomiendan comunicarse al 911 ante incendios o situaciones de riesgo.

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