Debate sobre minería en Política a las Brasas: regalías, empleo y el rol del Estado provincial

La minería volvió a instalarse en el centro del debate público en Jujuy. En una nueva edición de “Política a las Brasas” , referentes del sector político, empresarial y estatal analizaron el presente y el futuro de una de las actividades productivas más importantes de la provincia, en medio del crecimiento del litio, las discusiones por las regalías y los cuestionamientos sobre el control ambiental.

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La discusión sobre las regalías mineras ocupó gran parte del debate y dejó expuestas distintas miradas sobre cómo se distribuyen los recursos que genera la actividad en Jujuy. Durante el programa, el diputado del PJ Martín Fellner sostuvo que el problema no pasa necesariamente por aumentar el porcentaje de regalías, sino por transparentar su destino y garantizar que el dinero llegue a las comunidades mineras.

“Lo importante no es si cambiamos el porcentaje de regalías mineras. Lo importante es que lo que hay de regalía, que es importante, se distribuya bien”, afirmó Fellner. Además, planteó que la sociedad “tiene que saber un poco qué se hace con la regalía minera” y consideró necesario que los recursos “vuelvan al lugar de donde se hace minería”.

En la misma línea, el diputado de La Libertad Avanza Kevin Ballesty pidió mayor trazabilidad sobre los fondos y cuestionó la posibilidad de que las regalías terminen utilizándose para cubrir otros gastos. “Hay que empezar a ver que el gobierno no utilice los ingresos del 3% para andar tapando agujeros por otro lado”, expresó.

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Por su parte, el ministro de Minería José Gómez remarcó que el esquema actual ya está establecido por ley y explicó que el 35% de las regalías se destina al fondo de Quebrada y Puna, un 10% a los municipios cabecera y el resto queda para la provincia. También destacó el crecimiento de la recaudación minera en los últimos años. “Yo empecé como director allá por el 2020 y lo que recaudaba la provincia de regalías eran 200 millones de pesos. El año pasado fueron 23 mil millones de pesos”, indicó.

Gómez también aseguró que la discusión debe enfocarse en cómo lograr que esos recursos “se puedan ver en la sociedad”, aunque aclaró que el mayor impacto económico de la minería actualmente está en el desarrollo de proveedores y servicios locales. Según detalló, durante el año pasado las empresas mineras dejaron “226 mil millones de pesos en empresas locales de servicios mineros”.

Desde el sector empresario, Nilo Carrión también pidió transparencia en el uso de las regalías y consideró importante que los recursos “se apliquen” en las zonas donde se desarrolla la actividad minera. Sin embargo, advirtió sobre el impacto que podría tener una mayor carga impositiva sobre los proyectos. “A veces subir un puntito o algo que parece mínimo hace que alguna actividad o algún proyecto no pueda ser factibilizado”, señaló.

El empleo generado por el sector

Otro de los puntos centrales del debate fue el impacto laboral de la minería en Jujuy. Según explicó el ministro José Gómez, actualmente el sector genera alrededor de 10 mil puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto, incluyendo también la etapa de exploración minera.

Sin embargo, Gómez aclaró que la minería tiene límites en su capacidad de absorción laboral. “No podemos pedirle a la minería que le solucione a la provincia un problema de desempleo”, afirmó durante el programa. Además, comparó el peso de la actividad minera con otros sectores de la economía provincial y explicó que, aunque hoy representa el 8% del Producto Bruto Geográfico provincial, genera menos empleo que el turismo.

El diputado del PJ Martín Fellner destacó que muchos de esos empleos se generan en regiones donde existen pocas alternativas económicas. “Son puestos de trabajo en lugares muy difíciles de conseguir otro trabajo y con sueldos realmente altos en comparación con el medio de la provincia”, sostuvo.

Desde la Cámara Minera, Nilo Carrión remarcó además que se trata de empleo formal y especializado. “No hay forma de que en la minería se tome gente fuera de la formalidad total”, aseguró, y explicó que los salarios suelen ser más elevados debido a las condiciones de trabajo y a la capacitación requerida para desempeñarse en los proyectos.

Por su parte, Kevin Ballesty insistió en que el crecimiento del empleo dependerá directamente del avance de nuevos proyectos mineros. “La manera en que la minería absorberá más empleo es mientras haya más proyectos mineros en marcha”, afirmó.

El control del Estado sobre las empresas

Uno de los momentos más tensos del debate apareció cuando las entrevistadoras plantearon si el Estado provincial tiene capacidad real para controlar a las empresas mineras, teniendo en cuenta que la provincia también participa como socia en distintos proyectos a través de empresas estatales. Ante esa consulta, el ministro José Gómez aseguró que el Ministerio de Minería fortaleció su capacidad técnica en los últimos años y detalló que durante 2025 realizaron 141 inspecciones y recorrieron 64 mil kilómetros en tareas de control. “Las empresas trabajan bien, pero si las estás controlando, trabajan mejor”, afirmó.

Gómez también explicó que los equipos técnicos del ministerio participan en monitoreos ambientales y cuentan con herramientas para verificar los datos aportados por las empresas. En este sentido, destacó la digitalización de informes ambientales y la implementación de sistemas de trámites a distancia.

En cuanto a los controles ambientales y en el uso del agua en los proyectos de litio, Ballesty sostuvo que “la clave es el control y los monitoreos periódicos” y remarcó que muchos de los antecedentes de contaminación en Argentina estuvieron vinculados a fallas estatales en los sistemas de control. Asimismo, Fellner, en tanto, pidió enfocarse en el análisis de los recursos hídricos y en los balances de las cuencas donde se desarrolla la actividad minera. “Lo importante es que se cumpla la ley con claridad. Que se informe qué hay, qué se está haciendo, cómo se está haciendo”, señaló.

En respuesta, Gómez afirmó que Jujuy realizó un “balance integral” de la cuenca Olaroz-Cauchari y aseguró que actualmente las empresas utilizan el 43% del agua que se recarga en el sistema. “Hoy la producción de litio no va a generar una afectación porque no estamos trabajando sobre el límite de la recarga”, sostuvo el ministro.

Política a las Brasas ASADO MINERIA (1) Debate sobre minería en Política a las Brasas: regalías, empleo y el rol del Estado provincial

Los errores que Jujuy no debería repetir

Sobre el cierre del programa, los participantes debatieron cuáles son los errores que la provincia debería evitar en materia minera de cara al futuro. Allí aparecieron diferencias vinculadas al control ambiental, la presión fiscal y la planificación a largo plazo.

El presidente de la Cámara Minera, Nilo Carrión, consideró que uno de los principales desafíos pasa por incentivar la exploración y evitar trabas normativas que frenen nuevos proyectos. “El desarrollo minero tiene que ver con la cantidad de proyectos que se estén explorando”, sostuvo.

Desde La Libertad Avanza, Kevin Ballesty planteó que el Estado debe evitar “ahogar a la gallina de los huevos de oro” con mayores exigencias económicas al sector. “Que el estímulo no pase del lado de la asfixia”, expresó. También pidió fortalecer los controles ambientales, aunque cuestionó la superposición de organismos provinciales involucrados en las evaluaciones mineras.

Por su parte, el diputado del PJ Martín Fellner advirtió sobre la necesidad de no repetir experiencias negativas del pasado. “Tenemos muchos pasivos ambientales todavía en la provincia”, afirmó, y consideró que el principal error sería pensar la minería “en corto plazo”. En ese sentido, propuso avanzar en una discusión más amplia sobre minerales estratégicos y planificación a largo plazo para la provincia.

El ministro José Gómez coincidió en la necesidad de ampliar el debate y pidió evitar que las discusiones sobre minería queden atravesadas por disputas políticas. “Creo que el error que no tenemos que cometer es este: que por mezquindades políticas dejemos de pensar como hoy estamos pensando todos los sectores”, sostuvo.