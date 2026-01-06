martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 19:27
Casa de Gobierno.

José Gabriel Gómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy

En un acto realizado este martes en Casa de Gobierno, asumió José Gabriel Gómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
José GabrielGómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy

José Gabriel Gómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy

En un acto encabezado por Carlos Sadir en el Salón Blanco de Casa de Gobierno en la tarde de este martes, asumió José Gabriel Gómez como Ministro de Minería de Jujuy. El responsable de la cartera, juró con la presencia del gabinete provincial.

Sobre los objetivos de su gestión, aseguró que “es jerarquizar, es una decisión política de alto impacto para la provincia, que es jerarquizar lo que venimos haciendo ya desde el 2015 en materia minera en la provincia”.

Aseguró que la creación del ministerio, “no es crear más burocracia, es poner a la misma altura y al mismo rango ministerial toda la actividad minera, que hoy es un sector muy pujante y tiene una gran importancia para la provincia”.

José Gabriel Gómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy
José Gabriel Gómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy

José Gabriel Gómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy

Afirmó que la minería representa hoy un 10% del PBG en Jujuy. “Creo que vamos a jerarquizar con la creación del ministerio y vamos a seguir trabajando los mismos ejes que venimos haciendo: transparencia, control y modernización”.

Gómez subrayó que “vamos a seguir digitalizando todos los trámites mineros y vamos a tratar de brindar mayor seguridad jurídica. En la provincia es muy importante para este tipo de inversiones”, señaló tras la asunción.

La minería en Jujuy

Afirmó que “vamos a garantizar que la pregunta no sea si hacer o no minería, sino cómo la vamos a hacer. Vamos a hacer una minería pensando y trabajando junto a las comunidades, vamos a hacer un garante de que los recursos de nuestra tierra queden en nuestra tierra”.

Aseguró que trabajarán en conjunto con las comunidades originarias. “Venimos teniendo siempre contacto a través de Yolanda Cruz y lo vamos a seguir teniendo”, y detalló que dentro del ministerio “hemos creado una coordinación de sustentabilidad minera, que tendrá la función de hacer la minería de la manera que lo sabemos hacer en Jujuy, de la mano de las comunidades”.

Inversiones en Jujuy

Sobre cómo se trabajará en materia de inversiones para Jujuy, el flamante funcionario dijo que “vamos a seguir fomentándolas. Hoy tenemos un rango ministerial, tenemos una potencia más fuerte y otra manera de pararnos junto a la nación y a las grandes multinacionales que son las que terminan invirtiendo en minería”.

Sobre las expectativas para el 2026, dijo que el repunte del precio del litio, “esperamos que vuelvan las inversiones en exploración de litio. Tenemos recientemente el anuncio de la empresa Exar que solicitó adherirse al régimen del RIGI, así que esto duplicaría la capacidad productiva. Creemos que tenemos un gran futuro por delante en minería”, cerró.

