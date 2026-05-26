Marcharon pidiendo justicia por Miguel Coria, el jujeño asesinado en Bolivia

Familiares y personas cercanas a Miguel Coria reclamaron justicia en Tarija tras el crimen ocurrido semanas atrás y exigieron que el presunto autor reciba la máxima condena de 30 años de prisión.

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Según expresaron los allegados de la víctima, el acusado habría afrontado al menos 19 causas judiciales previas sin recibir condena en ninguna de ellas. La familia sostuvo que esa situación generó preocupación y sospechas sobre posibles mecanismos que le habrían permitido evitar sanciones a lo largo del tiempo.

El caso provocó repercusión en distintos sectores de Tarija debido a la gravedad del hecho y a las denuncias realizadas por el entorno de la víctima. En medio del pedido de justicia, familiares insistieron en que el crimen no debe quedar impune.

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La familia sostuvo que el crimen tuvo un componente de odio

Durante las declaraciones públicas, allegados de Miguel Coria afirmaron que consideran que el asesinato estuvo relacionado con su orientación sexual. Según manifestaron, existen elementos que los llevan a sostener que el ataque tuvo un componente de discriminación y odio de género. Por ese motivo, reclamaron que la investigación contemple esa línea al momento de avanzar con el proceso judicial.

El pedido de la familia apunta a que la Justicia boliviana aplique la pena máxima prevista para este tipo de delitos. Además, exigieron celeridad en la investigación y solicitaron garantías para que el caso avance sin irregularidades.

Justicia por Miguel Coria Justicia por Miguel Coria (Foto: Angirü Bolivia)

Denuncias sobre antecedentes judiciales del acusado

Otro de los puntos que generó impacto en el entorno de la causa fueron las acusaciones vinculadas al historial judicial del sospechoso. Los familiares señalaron que el detenido habría enfrentado numerosas denuncias y procesos previos sin llegar a recibir condenas.

Según indicaron, esa situación alimentó cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y sobre posibles influencias económicas. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron detalles oficiales respecto a esos expedientes mencionados por la familia.