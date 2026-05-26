Vandalizaron la Biblioteca Popular: rompieron a patadas una de las puertas principales

La Biblioteca Popular volvió a ser blanco de un hecho de vandalismo en pleno centro de San Salvador de Jujuy. Durante la madrugada de este martes, una de las puertas principales del histórico edificio fue dañada a patadas, provocando roturas en una estructura antigua y generando indignación entre quienes trabajan diariamente en el lugar.

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La situación fue descubierta a primera hora por los empleados de la institución, quienes al ingresar se encontraron con los destrozos.

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“Sentimos tristeza e impotencia”

Silvia Rey Campero, encargada de la Biblioteca Popular, expresó su preocupación por lo ocurrido y lamentó que el ataque haya sido dirigido a una institución que brinda servicios gratuitos vinculados a la educación y la cultura.

“Patear la puerta de una biblioteca histórica, una biblioteca que está al servicio de la gente, genera mucha tristeza e impotencia”, manifestó.

Según explicó, las puertas afectadas son antiguas y ahora deberán buscar la manera de repararlas rápidamente para continuar funcionando con normalidad.

A pesar de los daños, confirmó que la biblioteca permanecerá abierta para recibir a estudiantes y usuarios que diariamente utilizan el espacio.

Un lugar de contención para estudiantes

Desde la institución destacaron que muchas personas llegan cada mañana para estudiar, especialmente jóvenes del interior de la provincia que asisten a facultades e institutos en la capital jujeña.

“Tratamos de que los chicos estén protegidos y calentitos en estos días de frío”, comentó Rey Campero, quien además explicó que incluso organizan desayunos para los primeros estudiantes que llegan cada jornada.

La referente remarcó que la biblioteca funciona como un espacio de acompañamiento y contención, además de cumplir un rol cultural y educativo en la comunidad.

No es la primera vez

El hecho no sería aislado. Según relató Silvia Rey Campero, anteriormente también sufrieron reiterados actos vandálicos en el sector de ingreso, especialmente sobre las esculturas ubicadas en el frente del edificio.

“Las esculturas ya fueron vandalizadas cuatro o cinco veces”, recordó.

Además, sostuvo que los episodios suelen registrarse durante fines de semana largos o feriados, aunque reconoció que no logra encontrar una explicación concreta sobre las motivaciones detrás de estos ataques.

“No sé cuál es el objetivo. No somos una institución con fines de lucro, lo nuestro es solamente servicio”, expresó.

Reclaman mayor seguridad en la zona

Tras el ataque, desde la Biblioteca Popular realizaron la denuncia policial correspondiente y solicitaron mayor presencia de efectivos y recorridos preventivos en el sector céntrico donde funciona la institución.

Rey Campero indicó que, si bien en los últimos tiempos mejoró la iluminación en la zona, continúan existiendo problemas de seguridad.

“Quizás hagan falta más rondas policiales. No digo tener alguien fijo en la puerta, pero sí más presencia”, señaló.

Mientras avanzan las tareas de reparación, desde la biblioteca insistieron en la necesidad de cuidar los espacios públicos e históricos de la ciudad, especialmente aquellos vinculados a la educación y la cultura.