sábado 21 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de marzo de 2026 - 10:31
Jujuy.

Show solidario para niños de una biblioteca popular: juntan útiles escolares y ropa

La iniciativa se realizará este domingo el Teatro Mitre. La entrada será una donación destinada a chicos que asisten a la Biblioteca Popular Campo Verde.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Llamado a la solidaridad.

Llamado a la solidaridad.

Lee además
Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda
Tragedia.

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa 
ANSES paga hasta $352.400 por desempleo
País .

ANSES paga hasta $352.400 por desempleo: ¿quiénes pueden acceder a la ayuda?

El evento será a beneficio de la Biblioteca Popular Campo Verde, institución que trabaja con infancias y adolescencias del barrio 8 de Julio. Para ingresar, el público deberá colaborar con útiles escolares, ropa de abrigo o calzado en buen estado.

teatro mitre.jpg
Teatro Mitre, lugar donde se realizar&aacute; el show solidario.

Teatro Mitre, lugar donde se realizará el show solidario.

El espectáculo es impulsado por el grupo de animación infantil Happy Friends Jujuy, que celebrará su 11º aniversario con una propuesta pensada para toda la familia. A través de música, baile y personajes reconocidos, la función recorrerá la historia del grupo y buscará transmitir un mensaje centrado en la importancia de no perder la esencia de la niñez.

Sobre el escenario estarán Belén Domínguez, Melina Camargo, Cecilia Córdoba, Guadalupe Cardozo, Julio Márquez, Martina Cuetto, Samira Villalba, Ivonne Arjona y Brenda Chávez, quienes prometen una tarde cargada de alegría y emoción.

La jornada tendrá un fuerte fin solidario. La Biblioteca Popular Campo Verde lleva más de 25 años desarrollando tareas de contención social a través de la educación, el deporte, la cultura y la comunicación. Además, sostiene un comedor comunitario donde diariamente se asiste a numerosas familias.

De esta manera, el evento busca no solo celebrar un aniversario, sino también fortalecer el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa 

ANSES paga hasta $352.400 por desempleo: ¿quiénes pueden acceder a la ayuda?

ANSES activa una ayuda económica para quienes perdieron su empleo: cómo solicitarlo

Rige alerta amarilla en Jujuy por tormentas para este sábado: en qué zonas

Peregrinación a Punta Corral: estos son los horarios de las misas en Tumbaya

Lo que se lee ahora
Misas en Tumbaya (Archivo) video
Jujuy.

Peregrinación a Punta Corral: estos son los horarios de las misas en Tumbaya

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Corte de agua en San Salvador de Jujuy. video
Jujuy.

Corte de agua en San Salvador de Jujuy: el servicio se restablecerá, de forma paulatina, desde las 21 horas

Una mujer quiso ayudar en un choque y terminó con golpes video
Jujuy.

Una mujer quiso ayudar en un choque y terminó con golpes

Frontera La Quiaca - Bolivia  video
Norte.

En Argentina rinde más, en Bolivia vale menos: el peso cambia la dinámica en la frontera

Cómo funcionarán los servicios el 23 y 24 de marzo en San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Cómo funcionarán los servicios el 23 y 24 de marzo en San Salvador de Jujuy

Juicio contra el policía
Jujuy.

3 años de prisión a un policía por golpear brutalmente a un joven con discapacidad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel