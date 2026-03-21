Show solidario para niños de una biblioteca popular: juntan útiles escolares y ropa

La comunidad jujeña está invitada a participar de un espectáculo solidario que combinará entretenimiento y compromiso social. La función se llevará a cabo este domingo 22 de marzo, desde las 17, en la Sala “Raúl Galán” del Teatro Mitre.

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El evento será a beneficio de la Biblioteca Popular Campo Verde, institución que trabaja con infancias y adolescencias del barrio 8 de Julio. Para ingresar, el público deberá colaborar con útiles escolares, ropa de abrigo o calzado en buen estado.

El espectáculo es impulsado por el grupo de animación infantil Happy Friends Jujuy, que celebrará su 11º aniversario con una propuesta pensada para toda la familia. A través de música, baile y personajes reconocidos, la función recorrerá la historia del grupo y buscará transmitir un mensaje centrado en la importancia de no perder la esencia de la niñez.

Sobre el escenario estarán Belén Domínguez, Melina Camargo, Cecilia Córdoba, Guadalupe Cardozo, Julio Márquez, Martina Cuetto, Samira Villalba, Ivonne Arjona y Brenda Chávez, quienes prometen una tarde cargada de alegría y emoción.

La jornada tendrá un fuerte fin solidario. La Biblioteca Popular Campo Verde lleva más de 25 años desarrollando tareas de contención social a través de la educación, el deporte, la cultura y la comunicación. Además, sostiene un comedor comunitario donde diariamente se asiste a numerosas familias.

De esta manera, el evento busca no solo celebrar un aniversario, sino también fortalecer el acompañamiento a quienes más lo necesitan.