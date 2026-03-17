ANSES activa una ayuda económica para quienes perdieron su empleo: cómo solicitarlo

ANSES habilita una ayuda económica para las personas sin trabajo y esta es la forma de tramitarla.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) brinda una ayuda económica destinada a quienes se quedaron sin empleo. Este programa está orientado a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su trabajo por motivos fuera de su control.

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Según los datos oficiales del sistema de seguridad social, más de 150.000 empleados accedieron al beneficio por desempleo durante 2025 . El subsidio ofrece un ingreso temporal pensado para asistir a las personas mientras atraviesan un periodo sin empleo y buscan reincorporarse al mercado laboral .

El programa prevé beneficios adicionales para quienes perciben la prestación, ya que el beneficiario conserva la posibilidad de acceder a diversas asignaciones familiares relacionadas con su situación particular.

ANSES habilita una ayuda económica para las personas sin trabajo y esta es la forma de tramitarla.

Dentro de este marco, el sistema abarca prestaciones como la asignación por embarazo , la asignación por hijo , la ayuda escolar anual y las asignaciones correspondientes a matrimonio, nacimiento o adopción .

Quiénes acceden a la prestación por Desempleo de ANSES

El beneficio está destinado a empleados bajo relación de dependencia que se quedan sin trabajo sin motivo imputable o al concluir su contrato laboral.

Conocé quienes pueden acceder a este programa y cuáles son los detalles de las prestaciones del organismo.

Asimismo, el programa incluye casos en los que la pérdida del empleo se produce por circunstancias externas. Los trabajadores con contrato permanente deben demostrar un mínimo de seis meses de labor registrada, con aportes realizados en los tres años previos a la desvinculación o al vencimiento del acuerdo laboral. Este criterio forma parte de las exigencias necesarias para poder acceder a la ayuda económica.

Para los empleados temporales o por temporada, se exige que hayan laborado menos de un año acumulado en los últimos tres años, y que cuenten con más de 90 días de aportes registrados en los 12 meses anteriores a la finalización de su relación laboral.

Además, el beneficio contempla una modalidad especial para trabajadores de la construcción, quienes pueden acceder siempre que acrediten un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años previos al despido o a la conclusión del proyecto en el que estuvieron involucrados.

El titular debe solicitar la suspensión de la prestación dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio de la actividad laboral.

Monto de la prestación por Desempleo en marzo

La ANSES determina el valor del subsidio tomando en cuenta los ingresos anteriores del trabajador y la cantidad de meses con aportes registrados en su trayectoria laboral. Para calcularlo, se considera principalmente el historial de empleo reciente. El programa funciona mediante pagos mensuales, cuyo monto se ajusta según las características de cada relación laboral. La vigencia del beneficio está vinculada al tiempo total de aportes acumulados por el trabajador.

Los pagos del subsidio pueden realizarse a través de:

Entre 2 y 12 cuotas para trabajadores en relación de dependencia.

para trabajadores en relación de dependencia. Entre 3 y 8 cuotas para trabajadores del sector de la construcción.

El plan prevé además una prórroga del beneficio para ciertos grupos de trabajadores. Aquellos que superen los 45 años pueden recibir hasta medio año extra de subsidio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece una prestación económica destinada a personas que perdieron su empleo.

Cómo se tramita la prestación por Desempleo en ANSES

El procedimiento requiere acreditar la condición de desempleo mediante documentación específica. La persona interesada debe entregar el DNI original junto con una copia, acompañado de pruebas que certifiquen la terminación de la relación laboral.

Los trámites pueden gestionarse de forma digital usando el CUIL y la clave de seguridad social, o de manera presencial en una oficina del organismo, con turno reservado previamente. Según el motivo de la finalización del empleo, el trabajador puede presentar distintos documentos probatorios, como un telegrama de despido, una carta documento o una notificación firmada por el empleador.

El programa está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin trabajo, por causas ajenas a su voluntad.

En aquellos casos en que resulte pertinente, se debe presentar documentación adicional, como la constancia de quiebra del empleador, copia del contrato laboral vencido o certificado de defunción, cuando la situación involucre a empleadores unipersonales.

Modalidad de cobro del beneficio

Una vez aprobado el trámite, la ANSES se encarga de efectuar el pago de la prestación. Para ello, el organismo procede a habilitar una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, donde se deposita el monto correspondiente al beneficiario.

El primer pago se efectúa de manera presencial en la sucursal bancaria designada, tras lo cual el beneficiario recibe una tarjeta de débito emitida por la entidad, que permite realizar operaciones en cajeros automáticos.

Asimismo, la persona que recibe la ayuda debe gestionar la suspensión del beneficio dentro de los cinco días hábiles siguientes al comienzo de su nueva relación laboral.

Quiénes acceden a la prestación por Desempleo de ANSES.

¿Qué pasa si no cumplo con los requisitos de tiempo de aportes para acceder a la prestación por desempleo?

Si no alcanzás los períodos mínimos de aportes requeridos —por ejemplo, los seis meses registrados en los últimos tres años—, no será posible acceder al subsidio por desempleo. No obstante, si ya comenzaste el trámite y tu prestación quedó interrumpida, contás con un plazo de hasta dos años desde la solicitud para reactivarla, siempre que hayas desempeñado empleo formal por al menos doce meses durante ese tiempo.

Además, según tus circunstancias laborales particulares, podrías calificar para otros beneficios o asistencias económicas complementarias.