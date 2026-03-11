miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 12:24
Educación.

ANSES activa el pago de la Ayuda Escolar pero exige un trámite previo: los detalles

En 2026, los titulares de AUH y de asignaciones familiares del SUAF con hijos en edad escolar pueden acceder al beneficio anual.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANSES habilita el cobro de la Ayuda Escolar con un trámite obligatorio.

La Ayuda Escolar otorgada por ANSES es uno de los programas de apoyo dirigidos a hogares con hijos en edad escolar. Este beneficio se abona una vez al año y tiene como objetivo ayudar a cubrir los gastos asociados al inicio del ciclo educativo.

En la mayoría de los casos, el depósito se efectúa automáticamente cuando los datos del estudiante están correctamente cargados en el sistema del organismo. No obstante, si la información no se encuentra actualizada, es necesario realizar un trámite para poder acceder al pago del beneficio.

El beneficio está destinado a titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y a familias que reciben asignaciones familiares del sistema SUAF.

Por esta razón, ANSES enfatizó que contar con el Certificado de Escolaridad es fundamental para que se autorice el pago en los casos en que el sistema no logra corroborar la asistencia del alumno.

Quiénes tienen derecho a recibir la Ayuda Escolar de ANSES

Este apoyo económico está dirigido a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), así como a hogares que perciben asignaciones familiares a través del sistema SUAF.

Ayuda escolar
Ayuda escolar.

Ayuda escolar.

El pago se otorga por cada hijo que concurra a un establecimiento educativo oficial o reconocido, abarcando desde el nivel inicial hasta la finalización de la educación obligatoria.

El propósito de esta prestación es ofrecer un respaldo económico para cubrir los gastos típicos del inicio del ciclo escolar, como la adquisición de útiles, materiales educativos o ropa escolar.

Qué hacer si la Ayuda Escolar de ANSES no se deposita de forma automática

Si el organismo previsional no cuenta con la información de escolaridad del menor, el pago no se activa automáticamente.

Ayuda Escolar Anual
El beneficio de la Ayuda Escolar Anual de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) llega con una actualización importante en 2025: un pago de $85.000 para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

En esta situación, el beneficiario debe presentar el Certificado de Escolaridad, que acredita que el niño o adolescente está registrado y asiste de manera regular a un establecimiento educativo.

Una vez que el documento es ingresado y aprobado por ANSES, el pago del beneficio se habilita, y el depósito suele concretarse en un plazo aproximado de 60 días.

Cómo presentar el Certificado de Escolaridad en ANSES

El procedimiento para validar la escolaridad puede efectuarse tanto de forma online como presencial. Una alternativa consiste en acceder a Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social y subir el Certificado Escolar correspondiente al menor.

Cuánto paga ANSES de Ayuda Escolar por hijo en 2026.
ANSES se prepara para pagar una ayuda fundamental para muchas familias.

Otra opción es acercarse personalmente a una oficina de ANSES, donde el personal del organismo ingresa los datos del documento y actualiza la información educativa del niño o adolescente en el sistema. Realizar este trámite es imprescindible para que el organismo active el pago de la Ayuda Escolar.

Ayuda Escolar para hijos con discapacidad

El subsidio también está disponible para hogares que perciben asignaciones por hijos con discapacidad. En estas situaciones, no se establece un tope de edad, siempre que el menor se encuentre involucrado en actividades educativas, formativas o programas de rehabilitación.

ayuda escolar.jpg

Para poder recibir el pago, el beneficiario debe entregar la documentación que certifique la asistencia o participación del niño o adolescente en dichas instituciones.

