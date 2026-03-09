ANSES: cuándo se cobra Cuidado de Salud 2026. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los montos actualizados de la Asignación por Cuidados de Salud, también llamada Complemento Salud. Este beneficio forma parte del Plan de los Mil Días y está destinado a niños de hasta 3 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El Complemento Salud es un subsidio anual que liquida el Ministerio de Capital Humano a las familias que cobran la AUH por hijos menores de 3 años. Al igual que el resto de los beneficios del Plan de los Mil Días, los pagos son canalizados por Anses .

Antes de otorgar el pago, el organismo comprueba que se hayan realizado los controles de salud obligatorios , que el esquema de vacunación esté al día y que se cumplan las normas sanitarias vigentes . Por ello, es necesario:

Este beneficio se paga una vez al año y su monto equivale al valor vigente de la AUH. Por ello, se ajusta automáticamente con cada aumento por movilidad.

El Complemento Salud se abona a año vencido. Es decir, las familias que cumplieron con los controles sanitarios durante 2025 cobrarán este subsidio en 2026.

Aunque Anses ya dio a conocer los montos que rigen en marzo, el Ministerio de Capital Humano todavía no anunció el día preciso en que se pagará este beneficio durante el año. En 2025, el depósito se efectuó en marzo y se tomó como base el valor actualizado correspondiente al mes anterior.

Los beneficiarios de la AUH observaron que este beneficio figuraba como rechazado en sus liquidaciones del mes pasado. Sin embargo, se trató de un error. Por ese motivo, muchos creen que el pago podría realizarse este mes, aunque todavía no hay una confirmación oficial.

Por qué el Programa Sumar define el cobro del Complemento Salud

Todos los años, ANSES lleva adelante una revisión administrativa para establecer qué beneficiarios reúnen las condiciones para cobrar el Complemento Salud. En ese procedimiento se comprueba, entre otras cuestiones, que los niños estén registrados en el Programa Sumar y que tengan al día los controles médicos esenciales.

image

Cuando el sistema detecta que el niño o la niña no figura inscripto o activo en Sumar, el resultado suele ser la aparición del beneficio como “rechazado” o “denegado” en la consulta de liquidación.

Esto no siempre implica una baja definitiva, sino muchas veces una verificación pendiente o información incompleta que debe actualizarse en el sistema de salud.