miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 13:52
Estados Unidos.

Tensión en Washington: un hombre chocó una camioneta contra la reja de la Casa Blanca

El conductor fue detenido tras impactar contra una barrera de seguridad de la Casa Blanca en Washington. No hubo heridos y el hecho es investigado

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tensión en Washington: un hombre chocó una camioneta contra la reja de la Casa Blanca

Tensión en Washington: un hombre chocó una camioneta contra la reja de la Casa Blanca

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó este miércoles en Washington después de que un hombre chocara una camioneta contra una de las rejas de la Casa Blanca. El conductor fue detenido en el lugar y las autoridades confirmaron que no hubo heridos mientras avanza la investigación.

Alarma en Washington tras un choque contra la Casa Blanca

Momentos de tensión se vivieron este miércoles por la mañana en la capital de Estados Unidos cuando un hombre se estrelló con una camioneta contra una de las barreras de seguridad de la Casa Blanca, en la ciudad de Washington.

Según informaron las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 6:37 de la mañana, cuando el conductor atravesó una barricada ubicada sobre la avenida Connecticut y terminó impactando contra el perímetro de seguridad que rodea la residencia presidencial.

Tras el choque, efectivos de seguridad actuaron rápidamente en la zona y detuvieron al hombre que conducía el vehículo. Las autoridades confirmaron que el sospechoso quedó bajo custodia mientras avanzan las actuaciones para determinar las causas del hecho.

No hubo heridos y el área fue acordonada

De acuerdo con el informe policial, el incidente no dejó personas heridas. Sin embargo, la zona fue acordonada y se desplegó un operativo preventivo en los alrededores de la residencia presidencial mientras agentes investigaban lo ocurrido.

El episodio ocurrió a primera hora del día en una zona de alta circulación del centro de Washington, lo que generó preocupación inicial entre los equipos de seguridad que custodian el edificio.

Seguridad reforzada en la capital estadounidense

El incidente se produjo en un contexto de seguridad reforzada en la capital estadounidense debido a la tensión internacional vinculada al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Según trascendió, el presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca al momento del hecho y tenía previsto viajar más tarde al estado de Kentucky como parte de su agenda oficial.

Por el momento, las autoridades no informaron la identidad del conductor ni los motivos que lo llevaron a embestir el perímetro de seguridad. La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el incidente.

