martes 10 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de marzo de 2026 - 12:38
Sociedad.

Argentina entre los países más seguros del mundo ante una posible guerra: cuáles son las razones

Argentina aparece entre los países más seguros ante una guerra mundial por su ubicación, recursos, baja militarización y capacidad alimentaria

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
El ranking fue elaborado por el medio británico Daily Mail en 2024, con motivo de los ataques entre Irán e Israel como consecuencia del ataque del 7 de octubre de 2023 en Gaza por parte de Hamás.

El ranking fue elaborado por el medio británico Daily Mail en 2024, con motivo de los ataques entre Irán e Israel como consecuencia del ataque del 7 de octubre de 2023 en Gaza por parte de Hamás.

El conflicto en Medio Oriente reavivó el debate sobre los países más seguros ante una guerra nuclear. Argentina se ubica en el sexto puesto del ranking. El mundo en vilo ante la alerta de la escalada de un conflicto global.

El conflicto en Medio Oriente reavivó el debate sobre los países más seguros ante una guerra nuclear. Argentina se ubica en el sexto puesto del ranking.

El mundo en vilo ante la alerta de la escalada de un conflicto global.

Argentina volvió a aparecer en un ranking internacional sobre los países más seguros ante una eventual Tercera Guerra Mundial. En el listado difundido por medios internacionales y replicado en la Argentina, el país quedó en el sexto puesto, detrás de Fiji, Tuvalu, Nueva Zelanda, Indonesia e Islandia.

Lee además
Javier Milei.
Postura.

Javier Milei: "Irán es el enemigo y vamos a ganar la guerra"
El cronograma del fin de semana tiene platos fuertes para los equipos más populares.
Paro.

Por qué no hubo fútbol el fin de semana

Más allá del impacto del ranking, hay un dato de fondo que ayuda a entender por qué Argentina suele aparecer bien posicionada en este tipo de escenarios: combina distancia geográfica de los principales focos de conflicto, alta capacidad de producción de alimentos, disponibilidad de recursos naturales y un bajo nivel de militarización en comparación con otras regiones del mundo.

El top 10 completo

  1. Fiji
  2. Tuvalu
  3. Nueva Zelanda
  4. Indonesia
  5. Islandia
  6. Argentina
  7. Chile
  8. Suiza
  9. Bután
  10. Sudáfrica
Argentina
El ranking fue elaborado por el medio británico Daily Mail en 2024, con motivo de los ataques entre Irán e Israel como consecuencia del ataque del 7 de octubre de 2023 en Gaza por parte de Hamás.

El ranking fue elaborado por el medio británico Daily Mail en 2024, con motivo de los ataques entre Irán e Israel como consecuencia del ataque del 7 de octubre de 2023 en Gaza por parte de Hamás.

Por qué Argentina aparece como un país “seguro”

Uno de los factores más repetidos es la ubicación. Argentina está en el extremo sur de América del Sur, lejos de los grandes centros de tensión militar global, y forma parte de una región que, según el Global Peace Index 2025, fue la única del mundo que mejoró su nivel de paz en el último año. En ese mismo informe, además, Argentina figura como el país más pacífico de Sudamérica y ocupa el puesto 46 a nivel mundial.

A eso se suma otro punto central: la producción de alimentos. El Banco Mundial define a la Argentina como el tercer exportador mundial de alimentos, mientras que trabajos académicos recientes remarcan que el país podría tener un papel clave frente a un escenario extremo de crisis alimentaria global por su capacidad agroalimentaria y por su posibilidad de adaptación.

Ese aspecto es clave porque varios de estos rankings no miran solo el riesgo de un ataque directo, sino también la capacidad de un país para resistir un colapso global en abastecimiento, energía y alimentos. Un estudio sobre soluciones alimentarias resilientes en Argentina planteó que, con adaptaciones, el país podría evitar una hambruna masiva incluso en un escenario de reducción abrupta de luz solar, como el que produciría una guerra nuclear.

Bomba
El conflicto en Medio Oriente reavivó el debate sobre los países más seguros ante una guerra nuclear. Argentina se ubica en el sexto puesto del ranking. El mundo en vilo ante la alerta de la escalada de un conflicto global.

El conflicto en Medio Oriente reavivó el debate sobre los países más seguros ante una guerra nuclear. Argentina se ubica en el sexto puesto del ranking.

El mundo en vilo ante la alerta de la escalada de un conflicto global.

Agua, territorio y baja militarización

Otro de los argumentos que fortalecen la posición argentina es la disponibilidad de agua. La FAO, a través de AQUASTAT, ubica al país entre los que cuentan con importantes recursos hídricos, en una región que el Banco Mundial describe como una de las más ricas del planeta en agua dulce.

También influye la extensión territorial y la densidad poblacional comparativamente baja en amplias zonas del país. En un escenario global crítico, eso suele ser leído como una ventaja logística y estratégica, sobre todo cuando se lo combina con recursos energéticos, producción agropecuaria y distancia de alianzas militares de primer orden. Esa lógica también aparece en artículos y análisis científicos que evalúan la resiliencia alimentaria de la Argentina ante catástrofes globales.

A la vez, el Global Peace Index 2025 muestra que Argentina tiene un nivel de militarización relativamente bajo en comparación con muchos países involucrados en disputas geopolíticas mayores. En el dominio de militarización del índice, aparece entre los países mejor ubicados del mundo.

Un país sin armas nucleares y en una región desnuclearizada

La posición argentina también se explica por su inserción internacional. América Latina y el Caribe están alcanzados por el Tratado de Tlatelolco, que estableció una zona libre de armas nucleares, y la política exterior argentina sostiene históricamente el respaldo a la no proliferación y al desarme nuclear.

Además, Argentina integra la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, un espacio que promueve la cooperación y la paz en una región alejada de los principales teatros militares del planeta.

Qué significa realmente estar en ese ranking

Que Argentina figure entre los países “más seguros” no implica que esté aislada de los efectos de una crisis global. Un conflicto de escala mundial impactaría en comercio, energía, precios, transporte y abastecimiento en casi todo el planeta. Lo que sugieren estos rankings es otra cosa: que, frente a otros países, Argentina tendría mejores condiciones estructurales para amortiguar el impacto por su geografía, sus recursos y su perfil internacional.

En otras palabras, el dato no se apoya solo en una idea de “lejanía”, sino en una combinación de factores concretos: paz regional, baja militarización, ausencia de armas nucleares, abundancia de agua y fuerte capacidad para producir alimentos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei: "Irán es el enemigo y vamos a ganar la guerra"

Por qué no hubo fútbol el fin de semana

Tiene 12 años ya se graduó en la universidad y es una niña prodigio

Revisión técnica vehicular: cuáles son los cambios que introdujo el Gobierno

Milei inauguró la "Argentina Week" en Nueva York: "Se terminó la Argentina corrupta"

Lo que se lee ahora
extienden la alerta por tormentas severas en jujuy: por cuantos dias y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas
Alerta.

Anuncian tormentas para dos días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy video
Tensión.

Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre la manifestación en Plaza Belgrano
Oficial.

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre la manifestación en Plaza Belgrano

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel