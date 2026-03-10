martes 10 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 12:47
Sociedad.

Tiene 12 años ya se graduó en la universidad y es una niña prodigio

Oriunda de Rosario, la niña prodigio posee un coeficiente intelectual de 132 y fue diagnosticada con altas capacidades, lo que explica su notable desempeño.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tiene 12 años y ya se graduó en la universidad.

Tiene 12 años y ya se graduó en la universidad.

Apenas a los tres meses, la joven Lara Ghione lograba sostenerse sentada por sí misma. Al cumplir cuatro meses, comenzó a gatear, y a los seis inició sus primeras palabras. Para su primer cumpleaños, sorprendió a todos al mantener intercambios verbales completos.

Cuando ingresó a primer grado, los docentes y directivos decidieron convalidarle el año, ya que demostraba un manejo completo de los contenidos académicos.

Lara Ghione se recibió de la universidad a los 12 años.

Primeros hitos sorprendentes de la joven

Actualmente, a sus 12 años, Lara Ghione ya completó estudios universitarios: en diciembre de 2025 finalizó la Diplomatura en Community Management ofrecida por la Universidad Abierta Interamericana (UAI). La formación adquirida la posiciona como una estratega capacitada para liderar la gestión y desarrollar la creatividad dentro de una marca o institución.

El perfil de Lara Ghione combina un diagnóstico dual: Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y altas capacidades, definidas como “aquellas que demuestran un nivel de aptitud sobresaliente o competencia en uno o más dominios”, según la National Association for Gifted Children.

Los menores con este perfil suelen mostrar un desempeño sobresaliente en ámbitos como matemáticas, música, lengua e incluso en expresiones artísticas o actividades deportivas. En el caso de Lara Ghione, nacida en Funes, Santa Fe, su talento se manifiesta principalmente en el área comunicativa.

Lara Ghione.

“Cada vez que un compañero o un docente decía en el colegio ‘Lara es diferente’, todos me empezaban a tratar distinto, como si tuviera una mente superior y eso no me gusta. Me trataban como si fuera una prodigio y no me gusta ese trato. Soy una nena de 12 años”, aseguró Lara en una nota con colegas de La Nación.

Rompiendo esquemas: diagnóstico y legado familiar

El caso de Lara rompe con lo convencional y plantea nuevos enfoques dentro de la medicina. “Las personas que tenemos TDAH tenemos Altas Capacidades, discalculia, autismo… a veces se dice que no prestamos atención y en realidad nuestro cerebro está en otra dimensión. La mayoría de los neurodivergentes son ‘metiditos para adentro’ y diferentes a mí, aunque todos seamos distintos entre sí. Aunque vos tengas neurodivergencia, no somos todos iguales”, explicó.

Lara Ghione se recibió de la universidad a los 12 años.

El diagnóstico de Lara también puso fin a un antiguo conflicto familiar vivido por Yamila Romero, su madre. La historia de la vida de Yamila refleja la de su hija: a los cinco meses ya hablaba y mostraba habilidades avanzadas que la diferenciaban claramente de otros niños de su misma edad.

“Siempre fui la rara del colegio y sentía algo diferente en mi persona. Cuando fuimos a Córdoba a hacernos los estudios con Lara me entrevistaron y dijeron que las Altas Capacidades se heredan por parte de la madre”, relató Romero, quien, a sus 37 años, entendió que esa sensación de ser distinta estaba relacionada con su propio Coeficiente Intelectual.

Esa capacidad le permitió formarse y recibirse como periodista, Project Manager y extraccionista, combinando tres áreas profesionales muy diferentes en una sola persona.

Lara Ghione toma clases de baile, canto y actuación.

Talento multidisciplinario y apoyo familiar

Además de su formación académica, Lara dedica tiempo a disciplinas como danza, canto, interpretación y vóley. No se detiene ni un instante. “Sería muy bueno que las instituciones se abran a los niños de mi edad, siento que puedo, tengo unos compañeros que son unos genios, en dibujo, que toca el piano, hay muchos talentos sin descubrir, me parece un poco injusto que no se puede aprovechar”, señaló la niña, mostrando su deseo de que se reconozcan y potencien estas habilidades.

Lara siente una gran pasión por el arte y también se desempeña con habilidad en el deporte. De hecho, comenzó a practicar vóley hace poco tiempo y ya fue incorporada al equipo Sub 14. En la academia de danza sobresale entre sus compañeros, aunque, a pesar de sus logros, asegura que su verdadero interés y entusiasmo se concentran en el mundo de la comunicación. “Me gusta la locución, el periodismo, el streaming y me gustaría dedicarme a eso”, señaló.

Hoy, Lara tiene la contención de toda la familia, que es clave para su desarrollo.

Más allá de sus altas capacidades, la joven resaltó: “Yo soy una más en la clase, una nena que va al colegio y se junta con sus amigos”. A su vez, respecto a su diagnóstico dijo que fue “un respiro”. “Me sentía mal, rara, cuando me lo dijeron pude decir ‘tengo esto’, no sé si es bueno o malo, pero voy a aprender a convivir”, expresó.

Actualmente, Lara cuenta con el apoyo incondicional de su familia, un factor fundamental para su crecimiento personal. “Yo entendí que soy esto, que es parte de mí y lo aceptó”, destacó, al tiempo que compartió un mensaje para quienes se encuentran en circunstancias parecidas: “No tengan miedo de empezar cosas nuevas, no importa la edad, yo la pasé re mal, pero si tienen que pedir ayuda háganlo y sigan”.

