Presupuesto 2026: el oficialismo sacó dictamen e incorporó la derogación de fondos para Garrahan, universidades y discapacidad

El oficialismo avanzó este martes 16 de diciembre con el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, con la intención de llevar el tema al recinto este miércoles 17 en busca de la media sanción.

Según reconstruyeron distintas fuentes parlamentarias, el dictamen comenzó a circular al inicio de la reunión y, en medio del debate, se confirmó que no era idéntico al texto que venía trabajándose: el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, admitió que había modificaciones incorporadas al nuevo despacho.

Entre los cambios más polémicos, el dictamen incluye la derogación de normas vinculadas a financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad , además de quedar bajo fuerte discusión el esquema de fondos para el Hospital Garrahan , eje de críticas de la oposición.

Las autoridades nacionales tienen decidido convocar a que el Congreso trabaje durante el verano. Sesiones extraordinarias en el Congreso

Cruces con la oposición por el Presupuesto 2026

Desde Fuerza Patria, Germán Martínez cuestionó el alcance del texto y anticipó que su bancada presentará un dictamen propio, con objeciones a artículos que —según planteó— afectan partidas educativas. En la misma línea, el interbloque Unidos, con Nicolás Massot como una de las voces más duras, también impulsó un despacho alternativo y apuntó contra las prioridades fiscales del Gobierno.

En números, el oficialismo reunió un dictamen de mayoría con 28 firmas, con apoyo de aliados como PRO y UCR, además de bloques provinciales; parte de esas adhesiones fueron en disidencia.

También avanzó “Inocencia Fiscal” y va al recinto

En paralelo, el oficialismo consiguió despacho para el proyecto conocido como “Inocencia Fiscal”, que también sería tratado en el recinto junto con el Presupuesto, en una sesión prevista para mitad de semana.

Con el temario en marcha y dictámenes de mayoría y minoría listos, la disputa se traslada ahora al recinto, donde el Gobierno buscará sostener los apoyos alcanzados en comisión frente al rechazo anticipado por bloques opositores.