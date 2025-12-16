martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 11:07
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Choque en la ruta 9 (1)
La escena presentó un despliegue sanitario y de seguridad de gran magnitud. Como consecuencia del impacto, una persona perdió la vida mientras era trasladada a un centro de salud. Además, el siniestro dejó un saldo de 21 personas heridas con distintos niveles de gravedad.

Desde el SAME informaron que el operativo sanitario incluyó el traslado urgente de los lesionados hacia hospitales de la zona, de acuerdo con el estado clínico de cada paciente.

Choque en la ruta 9

Amplio operativo sanitario en la zona

En el lugar trabajaron nueve ambulancias para asistir a las víctimas en el lugar del choque. El trabajo permitió clasificar a los heridos según el sistema de triage utilizado en emergencias.

Cinco personas recibieron atención bajo código rojo, lo que implica riesgo vital y necesidad de asistencia inmediata. Otras siete quedaron bajo código amarillo, mientras que el resto presentó lesiones leves y fue clasificado con código verde.

Los cuatro heridos en estado más delicado fueron derivados al Hospital Belgrano de la ciudad de Humahuaca. Allí permanecen internados bajo cuidados médicos intensivos.

En tanto, los pasajeros con politraumatismos menores quedaron en observación en el hospital de Abra Pampa, donde reciben controles médicos preventivos y seguimiento clínico.

