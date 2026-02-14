sábado 14 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de febrero de 2026 - 09:17
¡Atención!

Demoras en Ruta 9 para subir a la Quebrada por el Carnaval: largas filas desde Yala

Reportan largas filas de vehículos sobre Ruta 9 en dirección hacia la Quebrada. La gran congestión se debe al movimiento turístico por el fin de semana de Carnaval.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Largas filas en Ruta 9

Largas filas en Ruta 9

Lee además
ruta 9 colapsada por el carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la quebrada video
Precaución.

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada
Choque sobre Ruta 9 altura León video
Carnaval.

Choque en cadena sobre Ruta 9 en León provocó demoras: el tránsito fue normalizado tras varias horas

La situación fue registrada en la zona de San Pablo de Reyes, donde se observa una importante congestión vehicular, producto del intenso tránsito que se genera en esta época del año. Aunque, personas que circular por el sector indicaron que la demora se reporta desde la localidad de Yala.

filas ruta 9

Ante este panorama, desde distintos sectores solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar las normas de tránsito y circular con paciencia, con el objetivo de evitar siniestros viales y demoras mayores en la circulación.

Así está Ruta 9 por las largas filas reportadas

filas en ruta 9

Un choque en cadena demoró el tránsito en Ruta 9

Según los primeros datos oficiales, el siniestro vial se produjo alrededor de las 20:30, cuando varios rodados se vieron involucrados en el hecho. Como consecuencia, personal de Seguridad Vial informó que el tránsito permaneció interrumpido a media calzada, con paso alternado.

Sin embargo, cerca de dos horas después, las autoridades confirmaron que la circulación fue normalizada. En ese marco, reiteraron la importancia de extremar las medidas de precaución, teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos que ascienden hacia la Quebrada durante estas horas, en el marco de los festejos por el Carnaval 2026.

choque en cadena ruta 9

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada

Choque en cadena sobre Ruta 9 en León provocó demoras: el tránsito fue normalizado tras varias horas

Accidente en la ruta 9: chocó contra un caballo y terminó con traumatismos y fracturas

CEDEMS anunció paro de 48 horas para el inicio de clases

Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000

Lo que se lee ahora
carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la quebrada de humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Largas filas en Ruta 9 video
¡Atención!

Demoras en Ruta 9 para subir a la Quebrada por el Carnaval: largas filas desde Yala

Choque sobre Ruta 9 altura León video
Carnaval.

Choque en cadena sobre Ruta 9 en León provocó demoras: el tránsito fue normalizado tras varias horas

Bajada de los diablos en Uquía - Foto: La Capital video
Carnaval.

Este sábado Uquía vivirá la bajada de más de 350 diablos y esperan una multitud

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Nuevas tarifas de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel