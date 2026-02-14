Demoras en Ruta 9 para subir a la Quebrada por el Carnaval: largas filas desde Yala

Largas filas en Ruta 9

Desde las primeras horas de la mañana de este sábado 14 de febrero, se registran extensas filas de vehículos sobre la Ruta Nacional 9 en sentido norte, con destino a las localidades de la Quebrada de Humahuaca, en el marco del movimiento turístico por el fin de semana de Carnaval.

La situación fue registrada en la zona de San Pablo de Reyes, donde se observa una importante congestión vehicular, producto del intenso tránsito que se genera en esta época del año. Aunque, personas que circular por el sector indicaron que la demora se reporta desde la localidad de Yala.

filas ruta 9 Ante este panorama, desde distintos sectores solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar las normas de tránsito y circular con paciencia, con el objetivo de evitar siniestros viales y demoras mayores en la circulación.

Así está Ruta 9 por las largas filas reportadas filas en ruta 9 Un choque en cadena demoró el tránsito en Ruta 9 Según los primeros datos oficiales, el siniestro vial se produjo alrededor de las 20:30, cuando varios rodados se vieron involucrados en el hecho. Como consecuencia, personal de Seguridad Vial informó que el tránsito permaneció interrumpido a media calzada, con paso alternado.

Sin embargo, cerca de dos horas después, las autoridades confirmaron que la circulación fue normalizada. En ese marco, reiteraron la importancia de extremar las medidas de precaución, teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos que ascienden hacia la Quebrada durante estas horas, en el marco de los festejos por el Carnaval 2026. choque en cadena ruta 9

