Demoras en Ruta 9 para subir a la Quebrada por el Carnaval: largas filas desde Yala

La situación fue registrada en la zona de San Pablo de Reyes, donde se observa una importante congestión vehicular, producto del intenso tránsito que se genera en esta época del año. Aunque, personas que circular por el sector indicaron que la demora se reporta desde la localidad de Yala.
Ante este panorama, desde distintos sectores solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar las normas de tránsito y circular con paciencia, con el objetivo de evitar siniestros viales y demoras mayores en la circulación.
Sin embargo, cerca de dos horas después, las autoridades confirmaron que la circulación fue normalizada. En ese marco, reiteraron la importancia de extremar las medidas de precaución, teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos que ascienden hacia la Quebrada durante estas horas, en el marco de los festejos por el Carnaval 2026.