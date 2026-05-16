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16 de mayo de 2026 - 19:55
Jujuy.

En el Día de la Minería, Jujuy destacó su modelo de trabajo articulado

La provincia puso en valor el esquema de desarrollo minero que impulsa en la provincia, basado en la articulación entre el sector público, el privado, los trabajadores y las comunidades.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Resaltaron el trabajo minero en Jujuy.

Resaltaron el trabajo minero en Jujuy.

Jujuy reafirmó su modelo de desarrollo minero durante un encuentro realizado en el marco del Día de la Minería, encabezado por el gobernador Carlos Sadir y con la participación de representantes del sector público, privado, trabajadores, empresarios, proveedores, comunidades y referentes académicos. La jornada puso en valor la articulación entre el Estado, las empresas, los trabajadores y las comunidades como eje para consolidar el crecimiento de la actividad en la provincia.

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Un encuentro por el Día de la Minería en Jujuy

La jornada se llevó a cabo como parte de las actividades conmemorativas por el Día de la Minería y reunió a distintos actores vinculados a la actividad, con el foco puesto en el modelo provincial de gestión y desarrollo del sector.

Según se informó, el encuentro buscó ratificar una línea de trabajo que combina planificación estatal, inversión privada, participación de los trabajadores y diálogo con las comunidades.

dia de la minería - jujuy

El eje: articulación para el desarrollo minero

Durante la actividad, se remarcó la importancia de sostener un esquema de articulación para el crecimiento del sector minero, considerando tanto el impulso productivo como los impactos en el territorio.

El planteo central fue fortalecer un modelo que integre a los distintos sectores involucrados, con coordinación entre organismos del Estado, empresas y representación laboral, además del vínculo con las comunidades.

Producción y minería: el enfoque del modelo provincial

En el marco del encuentro, también se puso el acento en el rol de la minería dentro de la matriz productiva provincial y en la continuidad de políticas orientadas a su desarrollo.

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