Cuesta de Lipán: dos tragedias en un mes y una ruta que pide cautela

La Cuesta de Lipán volvió a quedar en el centro de la atención por los graves accidentes registrados durante las últimas semanas. En menos de un mes, dos personas murieron en siniestros ocurridos a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, uno de los sectores que requiere mayor atención por parte de los conductores.

Jujuy. Cuesta de Lipán: la pareja de la mujer que falleció está con pronóstico reservado

Policiales. Tragedia en la Cuesta de Lipán: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer

Las víctimas fueron un niño de 11 años y una mujer de aproximadamente 58 años. En ambos casos, los vehículos salieron de la calzada y terminaron cayendo por barrancos.

Los hechos vuelven a remarcar la importancia de circular con extrema precaución por un camino caracterizado por curvas pronunciadas, fuertes pendientes y circulación constante de vehículos particulares y camiones.

El primero de los hechos ocurrió durante la noche del lunes 27 de julio, también a la altura del kilómetro 30.

Una familia circulaba en un Renault Fluence cuando, por causas que quedaron bajo investigación, el conductor perdió el control en una curva y el automóvil cayó por un barranco de aproximadamente 50 metros.

Como consecuencia del fuerte impacto, murió un niño de 11 años.

Según la información policial conocida después del accidente, el conductor, un hombre de 36 años domiciliado en Ezeiza, manifestó que mientras descendía hacia Purmamarca habría sufrido una falla total en el sistema de frenos.

El automóvil terminó completamente destruido y en posición invertida.

Una mujer murió tras caer una camioneta unos 80 metros

Semanas después ocurrió una nueva tragedia en el mismo sector. Una camioneta 4x4 en la que viajaban cinco personas perdió el control y desbarrancó aproximadamente 80 metros.

Una mujer de alrededor de 58 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, fue encontrada sin signos vitales.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cayó un auto y murió un niño

Los demás integrantes del vehículo recibieron asistencia del SAME y fueron trasladados al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy.

Entre los heridos se encontraba un hombre de 60 años que quedó internado con pronóstico reservado. Según informó la Policía, sería la pareja de la mujer fallecida y presentaba el cuadro de mayor gravedad.

Por qué la Cuesta de Lipán requiere máxima atención

La Cuesta de Lipán es uno de los caminos más transitados y particulares de Jujuy. Forma parte de la Ruta Nacional 52, conecta Purmamarca con las Salinas Grandes y continúa hacia Susques y el Paso de Jama.

El trayecto está asfaltado, pero presenta numerosas curvas cerradas, pendientes pronunciadas y sectores de gran altura. El recorrido supera los 4.100 metros sobre el nivel del mar y también es utilizado diariamente por camiones de gran porte que circulan hacia y desde la frontera con Chile.

Ruta Nacional 52 en la Cuesta de Lipán.

Por estas características, conducir por la zona requiere mantener velocidades moderadas y prestar especial atención durante los descensos.

Una de las principales recomendaciones es utilizar el freno motor, evitando depender constantemente del pedal de freno, ya que su uso excesivo durante una bajada prolongada puede generar sobrecalentamiento y reducir su eficacia.

También se recomienda evitar adelantamientos en sectores sin visibilidad, respetar la señalización y mantener una distancia prudente con otros vehículos.

A esto se suma la posible presencia de vicuñas, llamas y ganado suelto, por lo que los conductores deben estar preparados para reducir la velocidad ante la aparición repentina de animales.

Dos tragedias que vuelven a poner el foco en la seguridad vial

Los dos accidentes registrados en menos de un mes tuvieron características similares: ocurrieron en el sector del kilómetro 30 y los vehículos terminaron cayendo por barrancos de gran profundidad.

Aunque las causas de cada siniestro deben analizarse individualmente y ser determinadas por las autoridades correspondientes, las tragedias vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la prevención y la educación vial en la Ruta Nacional 52.

La Cuesta de Lipán ofrece uno de los paisajes más conocidos de Jujuy, pero también presenta un recorrido que exige concentración permanente. Reducir la velocidad, controlar el vehículo antes de iniciar el viaje y extremar las precauciones durante los descensos son medidas fundamentales para transitar de manera segura.