Qué tan saludable es la comida callejera: claves para evitar riesgos según un especialista jujeño

El licenciado en Alimentos Luis Femayor analizó los principales cuidados que deben tener tanto quienes elaboran como quienes consumen comida callejera en Jujuy. El especialista puso el foco en la higiene, la temperatura de los alimentos y las condiciones de manipulación.

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Femayor explicó que, más allá del sabor, el precio o la presentación, un alimento debe cumplir con condiciones básicas de seguridad. En ese sentido, remarcó que el objetivo principal de quien elabora comida es evitar que el producto pueda generar un daño a la salud.

Para eso, señaló la importancia de aplicar buenas prácticas de manufactura, mantener la cadena de frío y reducir al máximo las posibilidades de contaminación física, química o biológica.

Uno de los puntos centrales de la explicación fue el control de la temperatura. Según detalló, existe una denominada “zona de peligro” que se ubica entre los 5 y los 60 grados, un rango en el que los microorganismos pueden reproducirse con mayor velocidad.

Por eso, recomendó evitar que los alimentos permanezcan demasiado tiempo dentro de esas temperaturas y procurar que los productos calientes se mantengan por encima de los 65 o 70 grados, mientras que los que no se consumen en el momento deben pasar rápidamente a refrigeración.

Femayor también aclaró que congelar un alimento no elimina necesariamente los microorganismos. Las bajas temperaturas disminuyen su actividad, pero pueden volver a multiplicarse una vez que el producto recupera condiciones favorables.

Qué observar al comprar comida en ferias o puestos callejeros

El especialista enumeró una serie de aspectos que los consumidores deberían tener en cuenta antes de comprar alimentos preparados en ferias, puestos o food trucks.

Entre ellos, mencionó el ambiente donde se elabora la comida, la higiene del manipulador, el estado de las materias primas, los métodos utilizados durante la preparación y los utensilios que entran en contacto directo con los alimentos.

Estas variables forman parte de las llamadas “5 M de la contaminación”: medio ambiente, manipulador, materia prima, métodos y materiales.

Evitar la contaminación cruzada

Femayor también advirtió sobre uno de los errores más frecuentes en la cocina: utilizar los mismos utensilios para alimentos crudos y cocidos sin una correcta limpieza previa.

Este tipo de prácticas puede favorecer el traslado de microorganismos de un alimento a otro y aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

Además, remarcó que elementos aparentemente menores, como utensilios mal enjuagados, perfumes intensos, humo de cigarrillo o superficies expuestas al polvo y al tránsito, también pueden afectar la calidad del producto. Markdown pegado

En épocas de altas temperaturas, los cuidados deben reforzarse, especialmente en aquellos alimentos que requieren refrigeración. Mantener una correcta higiene y respetar las temperaturas adecuadas son dos de las principales herramientas para reducir riesgos al consumir comida fuera de casa.