La Legislatura prestó acuerdo a pedidos del Ejecutivo para cubrir cargos en el Poder Judicial

La Legislatura de Jujuy celebró la 3ª Sesión Especial , presidida por el vicegobernador Alberto Bernis, con la presencia de 47 diputados. Durante la jornada, el cuerpo legislativo aprobó los pedidos de acuerdo enviados por el Poder Ejecutivo provincial para cubrir distintos cargos en el Poder Judicial.

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La sesión comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, a cargo de los diputados Nelson Federico Manente y Mario Horacio Nallar. Posteriormente, se dio lectura a los asuntos incluidos en el Orden del Día.

Durante la sesión, los legisladores analizaron las propuestas remitidas por el Ejecutivo para la designación de funcionarios judiciales en diferentes áreas.

Joaquín Rodrigo Campos: Agente Fiscal con asiento en San Salvador de Jujuy.

Pablo Alejandro Quinteros Saman: Defensor Público Oficial de Asistencia Jurídico Social, con asiento en San Salvador de Jujuy.

Franco Marcelo Bravo: Defensor Público Oficial de Menores, Incapaces y con Capacidad Restringida, con asiento en San Salvador de Jujuy.

María Fernanda Montes: Defensora Pública Oficial de Menores, Incapaces y con Capacidad Restringida, con asiento en San Salvador de Jujuy.

Viviana Inés Ruiz Babicz: Jueza de Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala 1, Vocalía 1, con asiento en San Salvador de Jujuy.

Federico Manuel Mercado: Juez Unipersonal del Trabajo, Sala 2, Vocalía Nº 5.

Los candidatos cumplieron con los requisitos exigidos

La presidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales, la diputada Gisel Bravo, explicó que los postulantes atravesaron las instancias previas correspondientes y acreditaron las condiciones necesarias para ocupar los cargos propuestos.

Sesión en la Legislatura: diputada Gisel Bravo.

En ese sentido, la legisladora sostuvo que los candidatos demostraron capacidad e idoneidad, por lo que estaban en condiciones de recibir el acuerdo de la Cámara de Diputados.

Finalmente, con los votos necesarios del cuerpo legislativo, se aprobaron los seis pedidos presentados por el Poder Ejecutivo provincial, dando acuerdo a los abogados propuestos para desempeñarse en los respectivos cargos del Poder Judicial de Jujuy.

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