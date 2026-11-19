La Legislatura de la Provincia definió que el proyecto para la autorización del financiamiento del Proyecto Travesía Urbana Ruta 9 - Jujuy. Tramo: El Carmen R.P. No42 – San Salvador de Jujuy, remitido por el Poder Ejecutivo, vuelva a la Comisión de Finanzas .

Previo a la votación de los diputados en el recinto, el legislador provincial Santiago Jubert del Frente Jujuy Crece, sostuvo que “ viendo la preocupación que tienen los presidentes de Bloque, vamos a considerar lo que ellos están pidiendo ”.

“ Si hay algo que hemos hecho desde que nos toca ser Gobierno es ser responsables y transparentes , de la construcción de proyectos que sean útiles para la provincia”, dijo Jubert en su alocución.

El Legislador sostuvo que “quizás algunos con mala intención utilizaron el trabajo de este proyecto marcando como si hubiera una diferencia en nuestra fuerza política pero hoy queda demostrado que, al ser un proyecto valioso e importante necesitamos tener una mayoría especial a la hora de votarlo y tratarlo ”.

"Es lo que nos solicitaron los Bloques"

Por su parte el miembro infórmate del proyecto, Guido Luna, sostuvo que “es lo que nos solicitaron los Bloques y accedimos. Vuelve a la Comisión de Finanzas y vamos a invitar nuevamente a los funcionarios porque quedaron algunas dudas”, dijo el legislador y agregó que la decisión tomada “nos parece bien”.

“Es una obra que todos los jujeños estamos de acuerdo que hace falta. Sabemos lo que es el tránsito en hora pico y lo que significa, por ejemplo, ir hacia la zona de los Diques”, y agregó que “todos estamos de acuerdo que hace falta esa obra”.

Sobre el pedido realizado en el recinto, Luna dijo que “todos los Bloques pidieron que vuelva Comisión y, como bancada mayoritaria, accedimos”, y dijo que todavía no está definido cuáles serán los funcionarios que se citaran pero “serán citados los funcionarios el Ejecutivo para que den las explicaciones que sean necesarias”.

“La idea es que lo tratemos la semana próxima o la siguiente, la idea es un tratamiento en lo el tiempo más breve posible”, indicó Luna y recordó que más allá de esta decisión “la obra ya se inició”.

“Es una obra excelente, pero quiero estudiar los costos”

El diputado provincial Rubén Rivarola, del bloque del Partido Justicialista, explicó por qué solicitaron que el proyecto de financiamiento de la Travesía Urbana vuelva a comisión.

Si bien destacó la importancia de la obra para los jujeños, aclaró que no acompañará la iniciativa en las condiciones actuales. “Yo creo que es una obra excelente, no buena, excelente para la provincia de Jujuy y para cada ciudadano que vive y que transita por esos lugares”, y remarcó que "así como estaba el proyecto, no lo iba a acompañar”.

Rivarola señaló que el bloque justicialista busca analizar en profundidad los costos y las condiciones del financiamiento antes de tomar una decisión. “Queremos primero asegurar a ver si está el crédito, si se lo van a dar, porque son 36 meses para pagar la deuda”, expresó.

Además, insistió en la necesidad de revisar los números: “Yo quiero estudiarlo y ver realmente cuáles son los costos”, y aseguró que podría acompañar el proyecto si las explicaciones resultan satisfactorias. “Estudiemos una semanita más, dos semanitas más, miremos las cosas bien”, planteó.

Transparencia en los costos

El diputado provincial Matías Paternó, de La Libertad Avanza, explicó que su bloque solicitó que el proyecto de financiamiento de la Travesía Urbana de Ruta Nacional 9 vuelva a la Comisión de Finanzas para profundizar el análisis de los costos y las condiciones del endeudamiento.

“Nosotros estamos a favor de la obra, creemos que es una obra importante para toda la ciudadanía jujeña, pero creemos que es importante también que sean transparentes los costos de esta obra”, sostuvo. Además, señaló que buscan esclarecer “los costos, las tasas de interés y los detalles de la obra en sí que no están del todo claros”.

Paternó adelantó que solicitarán la presencia del ministro de Infraestructura, del presidente del ente de regulación y de representantes de la empresa involucrada para que brinden explicaciones sobre el proyecto. “Creemos que es importante que vengan todos los actores a dar explicaciones correspondientes”, expresó.

Asimismo, planteó que el tratamiento no debería demorarse: “Creemos que la semana que viene tiene que estar tratándose y la semana que viene no solamente tratarse en Finanzas, sino también tratarse en la próxima sesión”.

Rechazaron la creación de un nuevo Bloque

En la décima sesión ordinaria, los Diputados rechazaron además la conformación de un nuevo Bloque Legislativo. En mayoría, la Cámara rechazó la conformación del Bloque “Construyendo Futuro”.

Luego de la alocución de la legisladora provincial Alejandra Mollón, justificando la creación del nuevo Bloque, la solicitud fue puesta a consideración y rechazada por el cuerpo.

“Era algo que ya lo sabía, generalmente se maneja esto así”, dijo la Diputada y agregó que “son chicanas políticas de las que no coincidimos pero que de ninguna manera va a dejar que nosotros podamos trabajar de hecho con un Bloque aparte”.

Mollón sostuvo que “habiendo pedido el Bloque y no habiéndonoslo dado, podemos participar de la reunión de Bloque pero, por un tema de principios, hemos pedido el Bloque y vamos a seguir trabajando de hecho hasta que lo logremos”.

Sobre la posibilidad de algún acercamiento a otros espacios dentro de la Legislatura, la Diputada dijo que “tengo muy buena relación con todos, no tengo que tener ni un bloque ni nada para poder hablar con otros políticos. Esto es parte de nuestra practica”.