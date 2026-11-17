Este lunes, la Legislatura porteña recibió a Moria Casán , quien hizo su entrada con la impronta que la caracteriza: se adueñó del espacio sin esperar que nadie le diera lugar.

En medio de una lluvia de aplausos , ovaciones y el cántico “Olé, olé, olé, Moria, Moria ”, que resonó en el living central, la vedette, actriz y conductora fue distinguida mediante la declaración 695 de 2026 , que la reconoce como Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

La ceremonia incluyó otros tres reconocimientos, por lo que no fue la única homenajeada de la jornada. Se trató de una ocasión inédita para la Legislatura, que por primera vez otorgó cuatro distinciones durante un mismo evento: junto al nombramiento de Moria, la obra Cuestión de género fue declarada de interés cultural, al igual que la serie Moria, de Netflix , mientras que el programa La mañana con Moria, de Eltrece , recibió una mención especial.

Benito y Coco Fernández fueron los primeros en presentarse. El primero es diseñador y el segundo se desempeña como gerente de producción de Eltrece. A partir de allí, comenzaron a llegar los invitados, en una sucesión que pareció pensada especialmente para la protagonista del homenaje.

Entre los presentes estuvieron su compañero, Pato Galmarini, y su hija, Sofía Gala Castiglione, quien asistió junto a sus hijos, Dante Della Paolera y Helena Tuñón, y su pareja, Fermín Martínez. También la acompañaron su secretario personal, Galo Sotto, y su representante legal, César Carozza.

A la celebración se acercaron además varias figuras de su entorno cercano, entre ellas José María Muscari, Marcelo Polino, Ángel de Brito, Leticia Bredice, Nora Cárpena, Teté Coustarot, Héctor Maugeri y Stefy Xipolitakis. La lista de invitados también incluyó a Gustavo Méndez, Nazarena Di Serio, Liliana Parodi, Pampito Perelló y al médico Guillermo Capuya, entre otros.

Familiares, amigos y figuras del espectáculo acompañaron a Moria

El acto se puso en marcha con la proyección de un adelanto audiovisual que recorrió los principales momentos de su trayectoria. En las imágenes, Moria apareció bajo el nombre de “Tutankamoria”, se describió como “el último exponente de una raza en extinción” y terminó con una declaración que despertó la primera ovación de la jornada: “Soy lo que soy por ustedes”.

En el living central, la acompañaron el legislador Pablo Donati, impulsor de la iniciativa, y la diputada Sandra Rey, junto a Valeria Ambrosio y Carlos Rottemberg.

El legislador explicó que la propuesta nació a partir de una charla informal en uno de los pasillos de la Legislatura. Allí, Adrián Devilder le hizo notar que la Ciudad todavía no le había otorgado ningún reconocimiento a Moria.

“Llego a mi despacho y efectivamente, Moria no estaba destacada en una omisión involuntaria”, rememoró. Además, Donati destacó el trabajo del diputado Francisco Loupias, quien promovió las iniciativas para reconocer tanto a la serie como a la obra y no pudo estar presente en el acto.

Por su parte, Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad —espacio en el que este año se presentó Moria: El Misterio—, expresó su admiración con una definición: “Moria no sigue las épocas, las épocas intentan seguirla a ella”. Para concluir, resumió: “Artistas o divas hay muchas, pero Moria hay una sola”.

Carlos Rottemberg, quien comparte el ámbito laboral con Moria desde hace 45 años, evocó la ocasión en que le acercó la propuesta de hacer A la cama con Moria, en 1991, y la respuesta que tuvo de Alejandro Romay en Canal 9. Según relató, tras la emisión del cuarto programa, el empresario le manifestó: “Que se quede todo el año, porque esto es una maravilla”.

Antes de terminar, el productor le dedicó unas palabras a Sofía Gala, que seguía el homenaje desde el público: “Puedo asegurar que el orgullo que siente tu mamá por vos es completamente genuino”.

Un repaso por su trayectoria: anécdotas, éxitos y desafíos

Al tomar la palabra, Moria hizo un recorrido por los distintos momentos de su trayectoria artística, con tranquilidad y sin dejar de lado su característico sentido del humor. Entre las anécdotas, recordó su primera aparición en el Teatro Nacional, cuando salió a escena caracterizada como Chaplin y, antes de que transcurrieran tres minutos, ya se había desnudado sobre el escenario. Todo eso ocurrió poco después de abandonar sus estudios en la Facultad de Derecho.

También evocó la llegada de Brujas, la obra que marcó un antes y un después en su vida, y la extensa etapa de funciones con entradas agotadas que compartió con Thelma Biral, Nora Cárpena, Susana Campos y Graciela Dufau.

En su repaso también incluyó algunos de los desafíos artísticos más audaces que asumió, como la versión de Julio César, de Shakespeare, con una estética drag queen que realizó junto a Jorge Telerman, quien estaba entre los invitados, y el espectáculo The Hole, donde una rata viva recorría su cuerpo. Sobre esa experiencia, lanzó una ocurrencia: “Me parecía una caricia la cola de la rata”.

Al referirse a La mañana con Moria, destacó que ninguna figura del espectáculo argentino había estado al frente de un ciclo televisivo a las nueve de la mañana. “Tengo not bad for ochenta, ¿verdad?”, ironizó, y provocó una carcajada generalizada entre los presentes.

La emoción por Cuestión de género y las sorpresas del homenaje

La parte más conmovedora de su discurso estuvo dedicada a Cuestión de género, la puesta teatral que encabeza junto a Jorge Marrale, Ariel Pérez de María y Paula Kohan, con dirección de Nelson Valente.

Moria Casán fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura por la legislatura porteña.https://t.co/ASi4qayIoq https://t.co/EY32E7EhPt — Corta (@somoscorta) November 16, 2026

La actriz relató que, poco después del estreno, un hombre se acercó hasta ella en el foyer entre lágrimas para expresarle su agradecimiento por haber dado visibilidad a una realidad que atravesaba su familia: su hija había realizado la transición para vivir como varón. Además, contó que el domingo anterior el joven y su novia habían asistido a una de las funciones. “Por una obra, una hora y media, logramos que la gente se sienta comprendida”, expresó.

En el tramo final de la ceremonia, cuando ya parecía que no quedaban más sorpresas, el conductor anunció que alguien había conseguido atravesar el dispositivo de seguridad y calificó lo ocurrido como “un verdadero fraude”.

Fue entonces cuando apareció Gustavo Moro, reconocido por ser uno de los imitadores transformistas más populares de Moria, quien llegó para reclamarle explicaciones a quien llamó “la impostora”. La situación provocó carcajadas y aplausos de la homenajeada, que lo recibió con entusiasmo y lo presentó como el artista que lleva años recreando su personaje. “Siento que soy el Ministerio de Bienestar Social con tetas”, lanzó entre risas, en referencia a todas las personas que trabajan gracias a imitarla.

16.30.- LA ONE ES PATRIMONIO PORTEÑO: la Legislatura distinguió a Moria Casán como Personalidad Destacada de la Cultura y ahora nadie le puede discutir el trono. @todonoticias https://t.co/e7aIzwhgfX — Muy Fuerte (@muyfuertecom) November 16, 2026

Como parte del homenaje, Gustavo Méndez y Adrián Devilder le obsequiaron un ramo de 34 rosas, en alusión a los años que lleva Brujas desde su estreno. Durante sus palabras, Moria expresó su gratitud hacia las personas que están a su lado en esta etapa, entre ellas Pato Galmarini, su compañero sentimental desde hace cinco años, a quien mencionó fiel a su estilo: “Yo estoy enamorada de mí”.

La ceremonia terminó con una escena digna de su personalidad. Mientras sonaba “Strong Enough”, de Cher, Galo Sotto y su nieto Dante Della Paolera fueron los encargados de colocarle la corona. “Larga vida a la reina”, proclamó el conductor del homenaje realizado en la Legislatura.