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29 de septiembre de 2026 - 17:39
Espectáculos.

Pity Álvarez habló por primera vez con Moria Casán y dejó una fuerte confesión

En una charla telefónica con Moria Casán, Pity Álvarez dejó varias frases sobre su vida y su presente, luego de intentar abandonar el hospital y mientras continúa el proceso judicial en su contra.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pity Álvarez habló por primera vez con Moria Casán y dejó una fuerte confesión.&nbsp;

Pity Álvarez habló por primera vez con Moria Casán y dejó una fuerte confesión. 

La inesperada llamada de Pity Álvarez a Moria Casán volvió a poner al músico en el centro de la atención. El cantante habló en vivo sobre su actualidad, en un contexto marcado por su situación judicial y las controversias en torno a su estado de salud.

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El estado de Pity Álvarez y su situación judicial volvieron a quedar en el centro de la escena este martes, cuando el cantante sorprendió al llamar en vivo a Moria Casán y hablar sobre su presente, en medio de la causa por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018.

“Estoy en el mejor momento de mi vida”, aseguró Pity Álvarez durante una charla telefónica con Moria Casán, en la que también habló sobre su pasado con las drogas y cómo cambió su vida después de estar preso. Según contó, dejó de consumir pasta base durante ese período y sostuvo que actualmente ve las cosas con mayor claridad.

Pity Álvarez volvió a referirse a su polémico recital en Córdoba y explicó cómo pudo tocar casi 30 canciones durante una presentación que generó una fuerte repercusión. El cantante habló sobre las particularidades de su vínculo con la música y defendió su capacidad para interpretar los temas más allá de las dificultades que pudieran aparecer durante el show.

No se lo podemos explicar a todos los giles que no tienen arte”, expresó Pity, en una respuesta dirigida a quienes cuestionaron distintos aspectos de su presentación. Luego, el músico desarrolló su particular concepción sobre el arte y los sentidos que intervienen al momento de tocar.

El arte vos lo hacés con los ojos cerrados; durmiendo; respirando; sin respirar: oyendo; tocando. Usás más de los cinco sentidos que dicen en el Kapeluz”, sostuvo.

Las palabras de Pity Álvarez también generaron una particular reacción en Moria Casán. La conductora se mostró sorprendida por la forma en la que el cantante desarrolló sus argumentos y resaltó la coherencia de su discurso al ponerlo en contexto con las distintas situaciones que atravesó en los últimos años.

Entre los episodios mencionados apareció el intento de fuga del Hospital Tornú, ocurrido durante una de sus internaciones. A pesar de ese antecedente, Moria puso el foco en la manera en la que Pity se expresó durante la conversación y destacó que lo había escuchado con claridad: “Te escucho muy bien”, le dijo.

Qué dijo Pity Álvarez sobre el intento de fuga

Pity Álvarez también habló sobre el episodio que protagonizó durante su internación y que terminó con un intento de fuga del hospital. “El lunes colapsé. Tengo tantas cosas en la cabeza que me agarro así con un brote psicótico y la verdad que yo no me acuerdo de nada”, contó el músico al referirse a aquel episodio.

Si no fuera por esto de juicio me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared que diga arte y seguro algún boludo va a ser cuaderno”, manifestó el cantante, quien dejó en claro la importancia que tiene para él seguir creando.

En otro tramo de la entrevista, Álvarez habló sobre el impacto que tiene el juicio en su día a día y reconoció que la situación le provoca un importante agotamiento mental. “Ocho tipos te hablan a la vez, es como que no los podés escuchar a todos, no sé y te ponés medio loquito”, manifestó Pity al describir cómo atraviesa esos momentos.

Sobre el final de la conversación, Pity Álvarez aseguró que se encuentra bien y contó cómo fueron sus últimos días, marcados por períodos de mucho descanso y también por dificultades para conciliar el sueño. “Estoy bien, bajé en cuatro, cinco días. En realidad, dormí como cinco días y hace tres que no puedo dormir pensando en las cosas que me vienen preocupando”, explicó.

El cantante también destacó que continuar haciendo música es fundamental para su bienestar y remarcó la importancia que tiene para él seguir junto a su grupo. “Lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Cuando hago música me transformo”, concluyó Pity.

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