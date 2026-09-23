Pity Álvarez fue internado tras sufrir una crisis de presión arterial

Pity Álvarez debió ser internado en el Hospital Tornú luego de atravesar una crisis de hipertensión en su domicilio durante la noche de ayer, alrededor de las 23. Después de lo ocurrido, el músico fue llevado de inmediato en una ambulancia hasta el centro asistencial.

El episodio ocurrió un día después de que el artista protagonizara un choque mientras se encontraba junto a su novia , durante la madrugada de este martes, en una estación de servicio ubicada en La Paternal . En esas circunstancias, Álvarez colisionó con su auto contra otro vehículo que se encontraba cargando combustible .

El choque tuvo lugar después de las 2 de la mañana en las inmediaciones de la avenida San Martín al 2400. El conductor afectado, de 24 años y al volante de un Peugeot 208 , se disponía a abandonar la estación de servicio cuando el Volkswagen Bora conducido por Pity inició una maniobra en reversa y terminó tocando su auto , una secuencia que quedó registrada por una de las cámaras de vigilancia del lugar.

PITY ALVAREZ: CHOQUE Y FUGA- El cantante chocó contra otro auto en una estación de servicio de Paternal.- Pity le dijo al otro conductor: "tengo problemas legales, me tengo que ir".- Mañana reanudan el juicio por homicidio. pic.twitter.com/lc0zsEBO2e

Según explicó Sebastián Queijeiro , representante legal de Pity Álvarez, el músico abandonó su domicilio durante la madrugada después de atravesar “una situación familiar” . De acuerdo con la versión del abogado, tras ese episodio tomó un automóvil y se trasladó hasta una estación de servicio.

El choque provocó destrozos en las dos puertas del Peugeot y en el sector delantero correspondiente al acompañante. Pese a la fuerza del impacto, ninguna persona resultó herida.

Pity Álvarez abandonó el lugar sin dar los documentos

Efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en la estación de servicio para intervenir tras el incidente. De acuerdo con lo consignado en el informe policial, el conductor del auto involucrado señaló que el músico abandonó el sitio sin presentar la documentación correspondiente.

Posteriormente, Silvina Débora, hermana de Pity, se acercó hasta el lugar con el objetivo de entregar ante los agentes los documentos que habían sido solicitados.

“En estos momentos estoy esperando el llamado de la hermana que fue a llevar toda esta documentación requerida por la policía y ahí vamos a ver en qué estado está y cómo seguir con un montón de actuaciones que son las que no tengo permitido hablar hasta el momento”, detalló Queijeiro. La investigación del episodio quedó en manos de la Unidad Flagrancia Norte, que intervino a partir de lo ocurrido.