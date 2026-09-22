Lanzaron una escuela de oficios con nuevas propuestas para los jujeños

El diputado justicialista, Juan Soler lanzó una Escuela de Oficios en la provincia de Jujuy con el apoyo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El objetivo de la misma es brindar capacitación y formación a todos los jujeños que tengan interés en especializarse en cursos de corta duración y una salida laboral rápida.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo y coordinación del "Frente Renovador", que a su vez tiene presencia a lo largo y ancho del país y todas las actividades de la Escuela de Oficios son gratuitas, confirmaron.
Los cursos disponibles por el momento son:
- Instalador de Aire acondicionado (inverter)
- Auxiliar de farmacia
- Electricidad domiciliaria
- Reparación de lavarropas
- Auxiliar en trámites del automotor
- Diseño y operación de experiencias turísticas
- Comunnity manager
- Introducción práctica a la IA.
“Es para todos los jujeños”
El diputado Juan Soler mencionó que "es importante brindar herramientas de trabajo para aquellas personas que necesitan un primer ingreso, uno extra o que quieren capacitarse", y agregó que “esta escuela es para todos los jujeños que desean progresar y adquirir nuevas herramientas de trabajo".
La cursada es 100% virtual y tiene una duración de dos a tres meses. Los días y horarios son distintos para cada módulo.
Los requisitos para la inscripción son: Registrarse a través de la página oficial de la Escuela de Oficios y completar el formulario con los datos personales (foto de documento, correo electrónico y número de celular).
La modalidad de la cursada es a través de la aplicación "EOV alumnos" que se puede descargar a través de Playstore.
Por último dijeron que la certificación es opcional y para obtenerla se deberá cumplir con el 70% de asistencia, la cual puede darse hasta 10 días después de dictada la clase. Las inscripciones se encuentran disponibles hasta esta semana.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.