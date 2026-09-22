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22 de septiembre de 2026 - 09:47
Jujuy.

Cuatro detenidos luego de allanamientos por narcomenudeo en Jujuy

La Fiscalía investiga una presunta comercialización de estupefacientes en Jujuy. Cuatro personas quedaron detenidas con prisión preventiva.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La causa es investigada por la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo N.º 1 y se encuentra encuadrada, de manera provisoria, en una presunta infracción al artículo 5, inciso C, de la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Las cuatro personas fueron imputadas por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación continúa y no existe hasta el momento una sentencia definitiva que determine responsabilidades penales.

Cuatro allanamientos en San Salvador de Jujuy

Las medidas fueron realizadas el 11 de septiembre de 2026 en cuatro domicilios de San Salvador de Jujuy, a partir de órdenes judiciales de allanamiento y secuestro solicitadas por la Fiscalía.

De acuerdo con la información oficial, en dos de los inmuebles se secuestraron 221 envoltorios de una sustancia identificada preliminarmente como pasta base, con un peso total de 35 gramos.

También fueron incautados dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos objetos que, según la investigación, podrían estar vinculados al fraccionamiento de sustancias.

Más de $2,3 millones y sustancias secuestradas

En otro de los domicilios allanados se encontraron 113 envoltorios de pasta base, con un peso de 26,1 gramos, y una piedra de sustancia base de 94,3 gramos.

El peso total informado en ese procedimiento fue de 120,4 gramos.

Además, se secuestraron $2.340.600 en efectivo, ocho teléfonos celulares, una balanza y distintos elementos que serán incorporados a la investigación.

En el cuarto domicilio se incautaron 259 envoltorios de pasta base, con un peso total de 80,4 gramos, además de otros elementos que la Fiscalía considera de interés para la causa.

Cuatro personas quedaron detenidas

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, quienes tendrían vínculos familiares entre sí.

El 15 de septiembre se realizó la audiencia imputativa y de formalización de cargos. En esa instancia, a pedido de la Fiscalía, se dispuso la prisión preventiva por 60 días para las cuatro personas investigadas.

La medida es cautelar y no implica una condena. La causa continuará durante ese período con nuevas medidas destinadas a establecer el alcance de las presuntas actividades investigadas.

La investigación continúa

La Fiscalía busca determinar las circunstancias en las que se habrían desarrollado las presuntas maniobras de comercialización y establecer si existen otras personas vinculadas a la causa.

Los elementos secuestrados, entre ellos teléfonos celulares, dinero y sustancias, serán analizados dentro de la investigación judicial.

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