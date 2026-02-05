viernes 06 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de febrero de 2026 - 15:39
Jujuy.

Narcomenudeo: en enero hubo 93 detenidos y más de 6.400 dosis de droga incautada en la provincia

Operativos en toda la provincia permitieron desarticular puntos de venta de estupefacientes. Hubo allanamientos, secuestros de armas, dinero y vehículos, y decenas de detenidos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Narcomenudeo.

Narcomenudeo.

Lee además
Megaoperativo antinarcóticos en Jujuy: desarticulan red de narcomenudeo - Imagen ilustrativa
Hay 11 detenidos.

Megaoperativo antinarcóticos en Jujuy: desarticulan red de narcomenudeo
Narcomenudeo en Palpalá.
Operativo.

Detuvieron a cinco personas tras siete allanamientos por narcomenudeo en Palpalá

Las investigaciones estuvieron a cargo de las fiscalías especializadas del MPA en cada circunscripción, con la participación de ayudantes fiscales y el acompañamiento operativo de las Brigadas de Narcotráfico, la Agencia Provincial de Delitos Complejos y cuerpos especiales de la Policía. El trabajo coordinado apuntó a desarticular puntos de venta, detectar circuitos de distribución y frenar la comercialización de droga en barrios y localidades del interior.

Operativos en distintas localidades

Narcomenudeo
Narcomenudeo (Foto ilustrativa).

Narcomenudeo (Foto ilustrativa).

Los procedimientos se desplegaron tanto en San Salvador de Jujuy como en diversas localidades del interior provincial. Entre los lugares intervenidos se encuentran los barrios Campo Verde, Cuyaya y Alto Comedero, además de La Quiaca, Maimará, Humahuaca, Tilcara, El Carmen, Monterrico, Perico, San Pedro y Libertador General San Martín. También se realizaron actuaciones en distintas unidades penitenciarias de la provincia.

En el marco de estos operativos, se llevaron adelante 13 allanamientos y múltiples procedimientos en la vía pública. Como resultado, fueron detenidas 93 personas, 71 hombres y 22 mujeres, imputadas por infracción a la normativa vigente en hechos vinculados a la tenencia de estupefacientes para consumo personal y/o con fines de comercialización.

En cuanto a los secuestros, el MPA informó que se incautaron 2.646 dosis de cocaína o pasta base y 3.827 dosis de marihuana. Además, se secuestraron 41 teléfonos celulares, una suma de $3.297.740 en efectivo, tres motocicletas, un automóvil, cinco plantas de marihuana, dos armas de fuego y balanzas utilizadas para el fraccionamiento de la droga. Todo el material quedó a disposición de la Justicia.

Desde el Ministerio Público de la Acusación subrayaron el valor de las denuncias anónimas como una herramienta clave para iniciar investigaciones y desarticular puntos de venta de droga en los barrios.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través del sitio web oficial del MPA o mediante los 156 buzones habilitados en distintas entidades estatales y comunales distribuidas en toda la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Megaoperativo antinarcóticos en Jujuy: desarticulan red de narcomenudeo

Detuvieron a cinco personas tras siete allanamientos por narcomenudeo en Palpalá

Allanamientos y detenciones por narcomenudeo en Alto Comedero, Perico y El Carmen

Golpe al narcomenudeo en Jujuy: allanamientos, nueve detenidos y un millonario secuestro

Grave choque entre una moto y un auto: a un hombre le amputaron el pie

Lo que se lee ahora
Incendio en una finca de Monterrico.
Siniestro.

Una estufa provocó un incendio en una finca de Monterrico: las imágenes

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El Galpón, Salta. video
Temporal.

Cortaron una de las rutas más transitadas por los jujeños y salteños 

Pareja detenida por circular con droga en El Carmen. video
Seguridad.

El Carmen: llevaba casi 20 kilos de cocaína y los detuvieron

Temporal en El Galpón. video
Terrible.

Temporal histórico en el sur de Salta: El Galpón y Metán bajo el agua

Accidente de tránsito: Volcaron en un auto sobre avenida Savio, están hospitalizados
Policiales.

Avenida Savio: volcaron en un auto y tuvieron que ser rescatados por los bomberos

Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy video
Carnaval.

Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel