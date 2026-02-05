Narcomenudeo: en enero hubo 93 detenidos y más de 6.400 dosis de droga incautada en la provincia

Durante enero de 2026, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) intensificó las acciones contra el narcomenudeo en Jujuy y difundió el balance de los operativos realizados entre el 1 y el 31 del mes. El resultado del despliegue dejó 93 personas detenidas y el secuestro de más de 6.400 dosis de estupefacientes que fueron retiradas de circulación en distintos puntos de la provincia.

Las investigaciones estuvieron a cargo de las fiscalías especializadas del MPA en cada circunscripción, con la participación de ayudantes fiscales y el acompañamiento operativo de las Brigadas de Narcotráfico, la Agencia Provincial de Delitos Complejos y cuerpos especiales de la Policía. El trabajo coordinado apuntó a desarticular puntos de venta, detectar circuitos de distribución y frenar la comercialización de droga en barrios y localidades del interior.

Los procedimientos se desplegaron tanto en San Salvador de Jujuy como en diversas localidades del interior provincial. Entre los lugares intervenidos se encuentran los barrios Campo Verde, Cuyaya y Alto Comedero, además de La Quiaca, Maimará, Humahuaca, Tilcara, El Carmen, Monterrico, Perico, San Pedro y Libertador General San Martín. También se realizaron actuaciones en distintas unidades penitenciarias de la provincia.

En el marco de estos operativos, se llevaron adelante 13 allanamientos y múltiples procedimientos en la vía pública. Como resultado, fueron detenidas 93 personas, 71 hombres y 22 mujeres, imputadas por infracción a la normativa vigente en hechos vinculados a la tenencia de estupefacientes para consumo personal y/o con fines de comercialización.

En cuanto a los secuestros, el MPA informó que se incautaron 2.646 dosis de cocaína o pasta base y 3.827 dosis de marihuana. Además, se secuestraron 41 teléfonos celulares, una suma de $3.297.740 en efectivo, tres motocicletas, un automóvil, cinco plantas de marihuana, dos armas de fuego y balanzas utilizadas para el fraccionamiento de la droga. Todo el material quedó a disposición de la Justicia.

Desde el Ministerio Público de la Acusación subrayaron el valor de las denuncias anónimas como una herramienta clave para iniciar investigaciones y desarticular puntos de venta de droga en los barrios.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través del sitio web oficial del MPA o mediante los 156 buzones habilitados en distintas entidades estatales y comunales distribuidas en toda la provincia.