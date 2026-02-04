miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 16:40
Seguridad.

Golpe al narcomenudeo en Jujuy: allanamientos, nueve detenidos y un millonario secuestro

Operativos simultáneos en Alto Comedero, San Pedro y Libertador permitieron desbaratar puntos de venta de droga, con nueve detenidos y millonarios secuestros.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Operativos contra el narcomenudeo.

Operativos contra el narcomenudeo.

Los procedimientos se realizaron los días 29, 30 y 31 de enero en barrios de Alto Comedero, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín.

image
Operativos contra el narcomenudeo en Jujuy.

Operativos contra el narcomenudeo en Jujuy.

Durante los allanamientos se incautaron más de 3.000 dosis de pasta base listas para su comercialización, además de cocaína de alta pureza, marihuana y semillas. También se secuestraron 20 teléfonos celulares, tablets, notebooks, cámaras de seguridad, balanzas de precisión, elementos de corte y un rifle carabina calibre 22 con municiones.

El dinero incautado, entre pesos y dólares, asciende a aproximadamente $6.300.000, según informaron fuentes policiales.

Operativos en Alto Comedero, San Pedro y Libertador

image
Operativos contra el narcomenudeo en Jujuy.

Operativos contra el narcomenudeo en Jujuy.

En Alto Comedero, específicamente en el sector Tupac Amaru, la Brigada de la UR7 junto al CEOP desarticuló puntos de venta de estupefacientes. En el lugar se secuestraron envoltorios de pasta base, balanzas, 12 teléfonos celulares y más de 3 millones de pesos, logrando la detención de dos mujeres.

En San Pedro de Jujuy, la Brigada local realizó procedimientos en los barrios San Miguel y Loteo Arrayanal, donde se incautaron más de 130 envoltorios de pasta base, cocaína compactada y más de $1.200.000 en efectivo. En estos operativos fueron detenidas cinco personas.

Por su parte, en Libertador General San Martín, personal de la Unidad Regional N° 4, con apoyo de Infantería y Canes, intervino en los barrios Santo Tomás de Aquino y La Loma. Allí se decomisaron 300 dosis de pasta base, un rifle calibre 22 y cerca de $1.500.000. Dos personas quedaron detenidas.

