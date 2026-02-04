Golpe al narcomenudeo en Jujuy: allanamientos, nueve detenidos y un millonario secuestro

Los procedimientos se realizaron los días 29, 30 y 31 de enero en barrios de Alto Comedero, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín.
Durante los allanamientos se incautaron más de 3.000 dosis de pasta base listas para su comercialización, además de cocaína de alta pureza, marihuana y semillas. También se secuestraron 20 teléfonos celulares, tablets, notebooks, cámaras de seguridad, balanzas de precisión, elementos de corte y un rifle carabina calibre 22 con municiones.
El dinero incautado, entre pesos y dólares, asciende a aproximadamente $6.300.000, según informaron fuentes policiales.
Operativos en Alto Comedero, San Pedro y Libertador
En San Pedro de Jujuy, la Brigada local realizó procedimientos en los barrios San Miguel y Loteo Arrayanal, donde se incautaron más de 130 envoltorios de pasta base, cocaína compactada y más de $1.200.000 en efectivo. En estos operativos fueron detenidas cinco personas.
Por su parte, en Libertador General San Martín, personal de la Unidad Regional N° 4, con apoyo de Infantería y Canes, intervino en los barrios Santo Tomás de Aquino y La Loma. Allí se decomisaron 300 dosis de pasta base, un rifle calibre 22 y cerca de $1.500.000. Dos personas quedaron detenidas.